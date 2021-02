Axon Enterprise mit Top-Quartal: Warum korrigiert die Aktie?

Axon Enterprise verfolgt weiterhin eine einfach in Worte zu fassende Mission. Das Management möchte Kugeln im Alltag der Sicherheitsbehörden überflüssig werden lassen. Mit Tasern und Bodycams existieren zwei Lösungen, die diesem Ziel gerecht werden können.

Mittel- bis langfristig könnte außerdem die Evidence-Plattform die Polizeiarbeit digitalisieren. Das ist im Grunde genommen die Investitionsthese, der so mancher Foolishe Investor derzeit folgt.

Jetzt hat Axon Enterprise jedenfalls frische Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal präsentiert. Schauen wir im Folgenden einmal, was wir zu diesem Zahlenwerk wissen müssen. Sowie auch, warum die Anteilsscheine im Nachgang dieses Berichts moderat nachgegeben haben.

Axon Enterprise: Eigentlich ein Top-Quartal!

Wie wir mit Blick auf das vierte Quartal festhalten können, handelt es sich hierbei eigentlich um ein Top-Quartal. Zumindest um ein solides. Die Umsätze kletterten im Jahresvergleich um starke 32 % auf rund 226 Mio. US-Dollar. Das ist ein solider Wert, der das Wachstum des Vorquartals noch übertroffen hat.

Ermöglicht worden ist das in Teilen auch durch einen besonderen Deal. Wie Axon Enterprise im besagten Zahlenwerk herausgestellt hat, gab es einen internationalen Kunden, der alleine für rund 20 Mio. US-Dollar Umsatz gesorgt hat. Das zeigt, dass auch die Internationalisierung der Wachstumsgeschichte Formen annimmt. Ein wichtiger Treiber für zukünftige Erfolge.

Mit einer operativen Marge von 62,5 % ist das Geschäftsmodell zudem profitabel. Wobei sich der Wert im Jahresvergleich um 860 Basispunkte verbessert hat. Auf GAAP-Basis erreichte Axon Enterprise ein Ergebnis je Aktie von 0,40 US-Dollar. Auf Non-GAAP-Basis sogar von 1,00 US-Dollar je Aktie. Auch diese Tendenz geht allmählich in die richtige Richtung.

Wichtig und sehr bedeutend für die Wachstumsgeschichte ist außerdem, dass Axon Enterprise die eigenen Cloud-Umsätze im Jahresvergleich erneut um stärkere 37 % auf 50,3 Mio. US-Dollar gesteigert hat. Mit einer Bruttomarge von 77,7 % kristallisiert sich hier immer mehr eine Erfolgsgeschichte heraus. Wie gesagt: Es geht um die Digitalisierung der Polizeiarbeit, die langfristig auf der Plattform stattfinden könnte.

Für das Gesamtjahr 2021 rechnet das Management jetzt außerdem mit Umsätzen in Höhe von 740 bis 780 Mio. US-Dollar. Damit sind die eigenen Ziele leicht von vorherigen Werten zwischen 720 und 750 Mio. US-Dollar erhöht worden. Eigentlich so weit top. Aber warum korrigiert die Aktie dann leicht?

Jetzt ein Kauf?

Axon Enterprise rechnet mit einem rasanteren Wachstum und auch im vierten Quartal gab es ein solides Wachstum. Das zeigt: Die eigentliche Investitionsthese ist intakt. Mit Blick auf die aktuelle Bewertung beziehungsweise eine Marktkapitalisierung von 10,1 Mrd. US-Dollar läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf Basis des vierten Quartals bei 10,2. Möglicherweise ist das einigen Investoren zu teuer für eine Wachstumsrate von derzeit ca. 32 %.

Trotzdem: Axon Enterprise besitzt langfristig noch eine Menge Potenzial. Ich glaube an diese Erfolgsgeschichte, die den starken Megatrend der Sicherheit besitzt. Möglicherweise zeichnet sich in Anbetracht der erstarkenden Kooperationen jedoch ein solides Momentum ab.

