Baader Bank belässt Covestro auf 'Add' - Ziel 48 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Covestro nach vollständigen Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Diese hätten angesichts schon bekannter Eckdaten des Spezialchemiekonzerns kaum noch Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv bewertet er den hohen freien Barmittelzufluss. Der bestätigte operative Ergebnisausblick (Ebitda) berge ein gut zehnprozentiges Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung. Von der am Nachmittag anstehenden Analystenkonferenz erwartet Mayer positive Indikationen für das Schlussquartal./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 08:36 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET

