Baader Bank senkt Ziel für Air Liquide auf 103 Euro - 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Air Liquide von 110 auf 103 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Den europäischen Chemieunternehmen steht in den kommenden drei bis vier Monaten wegen der Covid-19-Krise ein herber Abschwung bevor, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Portfolio von Air Liquide sei nun auch noch weniger defensiv als zu Zeiten der Finanzkrise. Die Abhängigkeit vom US-Markt sowie von der Öl- und Gasindustrie sei hoch./kro/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 17:24 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.