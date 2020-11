Bachem Holding: Wie die Made im Speck in einer ökonomischen Nische

BACHEM HOLDING lebt in seiner ökonomischen Nische wie die Made im Speck. Das 1971 gegründete Unternehmen aus Bubendorf bei Basel bietet Produkte und Dienstleistungen für die Pharma- und Biotechnologie-Branche an. Bachem versteht sich vor allem auf die Produktion von Peptiden und komplexen organischen Verbindungen als pharmazeutische Wirkstoffe, auf die Herstellung von peptidbasierten Biochemikalien sowie auf die Entwicklung von Produktionsprozessen dieser Verbindungen.

Corona vermochte Bachem nichts anzuhaben. Die erste Welle der Pandemie ist wirkungslos an dem Unternehmen abgeperlt. Alle Werke haben uneingeschränkt weiterproduziert. Der Umsatz ist im ersten Halbjahr um knapp 32 % gestiegen. Das EBIT schoss um 65 % empor, obwohl Bachem die Zahl der Mitarbeiter um 150 auf 1.400 aufgestockt hat. Von einer EBITDA-Marge in Höhe von 29,9 % können viele andere Unternehmen nur träumen. Das Mittelfristziel von 30 % soll bereits 2021 erreicht werden. Die Zahlen haben die Analystenerwartungen deutlich übertroffen.

Aber Bachem gibt sich mit dem Erreichten nicht zufrieden. Deshalb investiert man in der zweiten Jahreshälfte nochmals 60 Mio. CHF in die Expansion, nachdem im ersten Halbjahr bereits 25 Mio. CHF in die Hand genommen wurden. Vor allem forciert man den Aufbau von Produktionskapazitäten für die Wirkstoffklasse der Oligonukleotide, die für das zukunftsträchtige Geschäft mit Gentherapien benötigt werden. Mittelfristig sollen Oligonukleotide zum zweiten Hauptstandbein werden. Mit einem angestrebten Umsatz von 100 Mio. CHF will Bachem zu den drei größten Herstellern in diesem Segment aufsteigen.

Bachem hat die Prognose für das Gesamtjahr sowie die Mittelfristziele angehoben. Der Umsatz soll nun nicht mehr mindestens um 10, sondern mehr als 20 % zulegen. Der ursprünglich für in vier bis fünf Jahren angepeilte Jahresumsatz von 500 Mio. CHF soll nun schon in drei Jahren erreicht werden. Bachems Prognosen sind traditionell konservativ. Positive Überraschungen sind deshalb nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich.

Nach Vermeldung der Halbjahreszahlen Ende August ist der Aktienkurs auf neue Allzeithochs gestiegen. Es folgte eine wochenlangen Seitwärtsphase auf hohem Niveau. Zuletzt kam der Kurs im Gefolge der aufkeimenden Impfstoffhoffnungen dann wieder etwas zurück. Allerdings ist Bachem zum einen eher Profiteur der Corona-Pandemie, weist aber zum anderen auch ohne Corona eine nachhaltig solide Geschäftsentwicklung bei sehr auskömmlichen Margen auf. Der jüngste Rücksetzer ist also eher eine Kaufgelegenheit für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, denen der Kurs nach den Halbjahreszahlen zunächst davongelaufen war.

Oliver Kantimm / Der Aktionärsbrief

Foto: PopTika / Shutterstock.com

