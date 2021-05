Ballard Power: Deutlicher Umsatzrückgang – Aktie fällt zurück auf langfristige Unterstützungszone

Die Aktie des Brennstoffzellen-Herstellers Ballard Power muss einen weiteren Tiefschlag einstecken, nachdem es in den letzten Monaten bereits mehrere deutliche Rücksetzer gegeben hatte. Nach der Vorlage der Zahlen, die überhaupt nicht gut von den Anlegern aufgenommen worden sind, sind die Papier um 7,4 Prozent in die Knie gegangen auf nun noch knapp über 20 Dollar. Damit notieren sie einmal mehr an einer langfristigen Unterstützungszone.

Im letzten Monat musste die Aktie gut 18 Prozent abgeben, aus Sicht von drei Monaten beläuft sich das Minus auf 45 Prozent. Auf Jahressicht sieht es besser aus, so ergibt es ein Plus für die Aktie von noch gut 80 Prozent.

In Q1 2021 musste Ballard Power einen Umsatzrückgang von 26 Prozent auf noch 17,6 Millionen Dollar verkraften. Analysten hatten mit deutlich mehr gerechnet. Insgesamt steht ein Verlust von 0,06 Dollar pro Aktie unter dem Strich. Das liegt knapp unter den Erwartungen der Analysten.

