Barclays hebt Ziel für Flutter auf 160 Pence - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für den Wettanbieter Flutter nach dem Zukauf nahezu aller restlichen Anteile an Fanduel von 130 auf 160 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Fanduels Wachstum beim Marktanteil sei angesichts der wachsenden Konkurrenz beeindruckend, schrieb Analyst James Rowland Clark in einer am Montag vorliegenden Studie./ssc/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 10:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2020 / 10:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.