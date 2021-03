Barclays heizt Wasserstoff-Fantasie mit neuer Studie wieder an – Markt müsse um das 150-fache wachsen – Nel und ITM Power ziehen deutlich an

Eine neue Studie des Analysehauses Barclays hat den Fokus vieler Anleger wieder auf Wasserstoff-Aktien gelenkt.Die Barclays-Experten sprachen von einem „Megatrend“ an der Spitze der Klimaschutzbemühungen von Industrie und Regierungen zur Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes. Damit der nachhaltig erzeugte, „grüne Wasserstoff“ bis 2030 etwa 15 Prozent der weltweiten Wasserstoff-Nachfrage abdecken könne, müsse der Markt für Wasserelektrolyse-Anlagen um das 150-fache wachsen, so die Experten. Daher sehen die Barclays-Experten gerade bei Herstellern dieser Anlagen wie NEL und ITM immense Chancen.

Entsprechend sind die norwegische NEL und die britische ITM Power in den Fokus gerückt. Erstere gewannen in Oslo bis zu 5 Prozent und waren auf der Handelsplattform Tradegate sogar der aktivste Wert. ITM legten in London ähnlich stark zu.

Gerade für die Nel-Aktie ist der jüngste Aufschwung ein charttechnischer Fortschritt, da sich der Kurs weiter von der langfristigen 200-Tage-Trendlinie absetzen kann und nun auch die kurzfristige 21-Tagelinie wieder überwinden konnte.

Die Papiere von ITM Power bewegen sich weiterhin in einem enger werdenden Kanal zwischen der 200- und der 21-Tage-Trendlinie.

