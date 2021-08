BASF bestätigt Gesamtjahresprognose: Die Aktie könnte demnach noch reichlich Potenzial nach oben haben!

Es ist ja durchaus so, dass heimische Anleger ihr Geld sehr gerne in deutsche Titel fließen lassen. Und so ist auch die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF ein Wert, den man hierzulande wohl in recht vielen Depots antrifft. Die Firma ist bei vielen Investoren unter anderem wegen ihrer soliden Dividendenzahlungen äußerst beliebt. Lange Jahre zeigte aber auch der Kursverlauf ein sehr positives Bild.

Um die BASF-Aktie ist es aber etwas ruhiger geworden, nachdem sie im Jahr 2018 mit 97,67 Euro (19.01.2018) ihren bisherigen Höchststand markierte. Und im letzten Jahr sackte ihr Kurs im Laufe der kurzen Coronapanik sogar bis auf einen Wert von 39,035 Euro (16.03.2020) ab. Doch BASF scheint die Coronakrise abgeschüttelt zu haben. Denn die positiven Nachrichten mehren sich.

Optimismus macht sich breit

Man kann es wohl nicht anders sagen. Aber bei BASF läuft es seit Anfang des Jahres wieder rund. Dank höherer Preise und Mengen konnte sich die dynamische Geschäftsentwicklung weiter fortsetzen. Dies belegen auch deutlich die Zahlen für das zweite Quartal, die der Chemieriese bereits am 28.07.2021 veröffentlichte. Denn sie lassen keinen Zweifel aufkommen, dass sich BASF mittlerweile sogar auf Rekordkurs befindet.

Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte vom Chemiekonzern der Umsatz um 56 % auf 19,75 Mrd. Euro gesteigert werden. Und beim EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) vor Sondereinflüssen sah es noch wesentlich besser aus. Dieses hat sich mit 2,36 Mrd. Euro sogar etwas mehr als verzehnfacht. Im letzten Jahr stand an dieser Stelle nämlich nur der Betrag von 226 Mio. Euro in den Büchern.

Und so bleibt Unternehmenschef Martin Brudermüller weiter zuversichtlich und hat seine erst jüngst angehobene Prognose für das Gesamtjahr 2021 bestätigt. So wird beim Umsatz mit einem Anstieg auf 74 bis 77 Mrd. Euro gerechnet. Vorher war man hier nur von Umsatzerlösen in einer Größenordnung von 68 bis 71 Mrd. Euro ausgegangen. Und beim EBIT vor Sondereinflüssen soll zum Ende dieses Jahres ein Wert zwischen 7,0 bis 7,5 Mrd. Euro in der Bilanz stehen.

Eines kann man jetzt schon ganz klar erkennen. Nämlich, dass BASF mit diesen Zielen eine deutliche Steigerung über das Vorkrisenniveau hinaus anpeilt. Und wenn alles gut läuft, in diesem Jahr eventuell sogar den höchsten Umsatz in der Firmengeschichte erzielen könnte.

Aktie könnte Potenzial bieten

Trotz der positiven Nachrichten konnte die BASF-Aktie die Marke von 70 Euro noch nicht wieder zurückerobern. Sie notiert aber derzeit mit 67,48 Euro (10.08.2021) knapp 37 % höher als noch vor einem Jahr. Und vor dem Hintergrund, dass die Ludwigshafener ihre für dieses Jahr anvisierten Ziele auch erreichen können, sollte einem wieder anziehenden Aktienkurs eigentlich nicht viel im Wege stehen.

Und diese positiven Impulse könnten sich ja vielleicht schon lange vor dem Jahresende bei der BASF-Aktie bemerkbar machen. Denn an der Börse wird ja schließlich immer die Zukunft gehandelt. Manchmal nehmen solche Aufwärtsbewegungen auch sehr schnell an Fahrt auf, sodass eventuell sogar das Allzeithoch von 2018 schon bald in greifbare Nähe rücken könnte. Wer genauso denkt, könnte sich also durchaus einmal etwas genauer mit den Papieren von BASF beschäftigen.

Der Artikel BASF bestätigt Gesamtjahresprognose: Die Aktie könnte demnach noch reichlich Potenzial nach oben haben! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Buffetts Mega-Milliardenwetten zum Nachahmen

Bis zu 108 Mrd. US-Dollar investiert Investorenlegende Warren Buffett in nur ein einziges Unternehmen. Das zeugt von riesigem Vertrauen in das Zukunftspotential.

Buffett hat so einige Mega-Milliardeninvestments in seinem Portfolio. Wir haben sie näher analysiert, und angesehen, inwieweit sie sich zum Nachahmen eignen.

Du kannst alle Details und unsere Tipps dazu erfahren, indem du unseren kostenlosen Spezialreport hier anforderst.

Andre Kulpa besitzt Aktien von BASF. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: BASF SE