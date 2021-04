Basware geht strategische Partnerschaft mit IT-P GmbH ein

Basware (Nasdaq:BAS1V) gibt heute die Aufnahme der IT-P GmbH, einem bekannten Anbieter von SAP-, Microsoft- und Oracle-Integrationen, in das Partnernetzwerk von Basware bekannt.

„Wir sind sehr froh, die IT-P GmbH in unserem Partnerökosystem begrüßen zu dürfen“, meinte Sean Delaney, VP of Global Alliances bei Basware. „Ein wesentlicher Teil unseres bestehenden und potenziellen Kundenstamms nutzt ERP-Lösungen von Microsoft, SAP und Oracle. IT-P ist ein angesehenes Familienunternehmen und steuert enorme Kenntnisse dieser Systeme bei, sodass wir bei Basware unseren gemeinsamen Kunden Integrationslösungen der Spitzenklasse anbieten können.“

Die IT-P GmbH wird Implementierungs- und Integrationsleistungen für die vernetzte Kreditorenbuchhaltung von Kunden im deutschsprachigen Markt anbieten. Die Partnerschaft wird zudem schnellere Projektbereitstellungen ermöglichen.

„Wir stellen einen zunehmenden Trend in Richtung bestmöglicher Lösungen bei unserem Kundenstamm fest und wollen unsere Kunden so gut wie möglich betreuen“, so Jörg Kraleman, Vertriebsleiter bei der IT-P GmbH. „Basware bietet den SAP-, Oracle- und Microsoft-Anwendern typischerweise die besten verfügbaren Lösungen, und wir freuen uns darauf, unsere Kunden bei ihrem digitalen Übergang zu den bestmöglichen Prozessen unterstützen zu können.“

