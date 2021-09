BAYER - Wichtige Unterstützung wackelt

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 46,500 € (XETRA)

Die Bayer-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei EUR aus dem April in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Am 30. Oktober 2020 fiel der Wert auf ein Tief bei 39,91 EUR zurück.

Von dort aus erholte sich der Wert bis 14. Mai 2021 auf ein Hoch bei 57,73 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie erneut in einer Abwärtsbewegung. Dabei krachte sie am 05. August unter die wichtige Unterstützungszone zwischen 50,14 EUR und 49,18 EUR. Die nächste Unterstützung bei 46,26 EUR gab aber zunächst noch Halt. Die Aktie lief oberhalb dieser Marke zuletzt seitwärts.

Gestern näherte sie sich mit einer langen schwarzen Kerze dieser Marke an. Heute wird sie voraussichtlich in der Nähe dieser Marke eröffnen.

Neue Verkaufswelle?

Die Bayer-Aktie steht unmittelbar vor einem weiteren Verkaufssignal. Kommt es zum Bruch der Unterstützung bei 46,26 EUR, dann könnte es zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 39,91 EUR kommen. Damit würde die Aktie wieder auf das Tief in der langfristigen Abwärtsbewegung seit April 2015 zurückfallen. Ein Befreiungsschlag ist in der Aktie aktuell weit weg. Dafür müsste die Aktie stabil über 50,14 EUR ausbrechen. Dann könnte eine Rally in Richtung 57,73 EUR starten.

Fazit: Die Bayer-Aktie gehört seit Jahren zu den schwachen Aktien im DAX. Und das wird sich voraussichtlich zunächst auch nicht ändern.

Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader