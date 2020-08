BB Biotech klettert dieses Jahr um magere 1,5 %: Aktie mit 5 % Dividendenrendite ein Kauf?

Die Aktie von BB Biotech ist in diesem Jahr lediglich moderat gestiegen: Das derzeitige Kursniveau beläuft sich auf ca. 63,00 Euro (27.08.2020, maßgeblich für alle Kurse). Zum Jahresanfang notierte die Beteiligungsgesellschaft noch bei ca. 61,95 Euro. Das entspricht einem mageren Kursplus von ca. 1,5 % innerhalb der ersten acht Monate.

Was man jedoch nicht vergessen sollte: Der breite Markt hat den Corona-Crash hinter sich gelassen und entsprechend haben die Anteilsscheine von BB Biotech viele andere Vergleichsindizes outperformt. Die mageren 1,5 % sind daher durchaus ein Indikator für Erfolg.

Aber was ist die Aktie von BB Biotech jetzt? Noch immer eine spannende Option für Foolishe Investoren? Könnte sein. Denn grundsätzlich versteckt sich hier noch immer eine attraktive Möglichkeit, um Vermögensaufbau und auch Dividende unter einen Hut zu bringen. Schau am besten selbst.

BB Biotech: Weg für Vermögensaufbau!

BB Biotech eröffnet Foolishen Investoren schließlich die Möglichkeit, breit diversifiziert und doch vergleichsweise konzentriert in der Welt der Biotechnologie zu investieren. Das erfahrene Team hinter der Beteiligungsgesellschaft sucht dabei stets die besten Aktien und Beteiligungen aus. Ein Ansatz, der durchaus lukrativ klingen kann.

Dabei profitiert man als Investor von vielen verschiedenen, allerdings allesamt zukunftsorientierten Bereichen der Medizin. Die innere Aufteilung der thematischen Aktien zeigt das recht deutlich: So entfallen 37 % auf den Bereich der Seltenen Krankheiten, weitere 29,6 % der Aktien beschäftigen sich grob gesagt mit der Onkologie. Neurologische Krankheiten kommen auf einen Anteil von 14,2 %, Kardiovaskuläre Erkrankungen hingegen auf 7,6 % und Stoffwechselkrankheiten auf 5,6 %. Das zeigt, dass BB Biotech möglichst viele zukunftsreiche Bereiche abdecken möchte.

Zu den derzeit größten Beteiligungen gehören Ionis Pharmaceuicals, Neurocrine Biosciences und Incyte, die auf einen Portfolio-Anteil von ca. 28 % kommen. Hier zeigt sich ebenfalls die grundlegende Ausrichtung. Allerdings eben auch, dass das Managementteam stark konzentriert investiert, was kein Fehler sein muss. Derzeit besitzt das Gesamtportfolio 35 Beteiligungen, wovon allerdings zehn auf einen Anteil von unter einem Prozent kommen. Trotzdem eine diversifizierte und chancenreiche Ausrichtung.

Investoren können hier langfristig von vielen starken Wachstumschancen aus dem Bereich der Biotechnologie und der Pharmazie profitieren. Wobei Einzelrisiken trotzdem in einem breiteren Portfolio reduziert werden. Eine Ausrichtung, die Foolishen Investoren grundsätzlich gefallen könnte.

Eine solide, flexible Dividende!

Gleichzeitig ermöglicht BB Biotech Investoren allerdings auch, eine starke und zugleich flexible Dividende zu erhalten. Die Ausschüttungspolitik der Beteiligungsgesellschaft sieht vor, konsequent 5 % Dividende an die Investoren auszuzahlen. Wobei der Referenzkurs jeweils im Dezember festgelegt wird und sich am Durchschnittskurs innerhalb dieses Monats orientiert.

Das impliziert zwar nicht unbedingt eine immer konstante oder jährlich erhöhte Dividende. Nein, einzelne Jahre können auch mal mit weniger Ausschüttungssumme ausfallen, wenn der Aktienkurs sinkt. Sollte langfristig jedoch der innere Wert von BB Biotech klettern, so wird es zwangsläufig auch die Dividende tun.

BB Biotech bietet daher einen hervorragenden, interessanten Mix aus Vermögensaufbau und auch Dividende. Wobei eine langfristige Perspektive reich belohnt werden könnte.

BB Biotech: Ein starker Gesamtmix!

BB Biotech könnte daher unterm Strich eine interessante Möglichkeit sein, um Dividenden und Vermögensaufbau zu erzielen. Die Ausrichtung ist diversifiziert und etwas risikoreduzierter in einem schnelllebigen und schwer verständlichen Bereich. Auch das ist ein Vorteil, den es zu würdigen gilt. Und der für Foolishe Investoren grundsätzlich interessant sein könnte. Vor allem, wenn man perspektivisch auf die Chancen schaut, die diese Ausrichtung ermöglichen könnte.

