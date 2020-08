BCE wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Der kanadische Telekommunikationsdienstleister BCE Inc. (ISIN: CA05534B7604, Toronto: BCE) kündigt eine vierteljährliche Dividende von 0,8325 CAD je Aktie an. Die Zahlung erfolgt am 15. Oktober 2020 (Record date: 15. September 2020). Im Februar 2020 wurde die Dividende um 5 Prozent erhöht. Es war die 16. jährliche Dividendenanhebung in Folge.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,33 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Kursniveau von 57,01 CAD beträgt die aktuelle Dividendenrendite 5,84 Prozent (Stand: 6. August 2020). Zu BCE (Bell Canada Enterprises) gehört der Telekommunikationskonzern Bell Canada sowie Bell Media. BCE gehört zu Kanadas größten Unternehmen.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen operativen Umsatz von 5,35 Mrd. CAD (Vorjahr: 5,89 Mrd. CAD). Der bereinigte Nettogewinn betrug 573 Mio. CAD (Vorjahr: 840 Mio. CAD), wie ebenfalls am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Seit Jahresbeginn 2020 weist die Aktie an der Börse in Toronto ein Kursminus von 5,24 Prozent auf und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 50,99 Mrd. CAD (Stand: 6. August 2020).

