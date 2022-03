BECHTLE - Der unspektakuläre Rallykandidat

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 51,340 € (XETRA)

Wie in der letzten mittelfristigen Analyse erläutert, befand sich die Aktie von Bechtle nach einer mehrwöchigen Abwärtstrendphase Anfang März an der Unterstützung bei 42,03 EUR vor einer Richtungsentscheidung, die nachdem die vorherigen Abwärtsziele erreicht waren, auch zu Gunsten der Käuferseite ausging.

Die anschließende Erholung nahm bereits früh die Züge einer dynamischen Kaufwelle an und erreichte nach dem rasanten Anstieg über die alten Unterstützungen bei 47,16 und 49,15 EUR in der Vorwoche schon den Widerstand bei 51,98 EUR.

Am markanten Tief aus dem Oktober vergangenen Jahres dreht die Aktie aktuell etwas nach Süden ab, könnte die Korrektur aber schon bei 49,15 - 50,00 EUR abbremsen und bei einem Ausbruch über 52,50 EUR das nächste prozyklische Longsignal auslösen. Die Folge wäre ein Anstieg an das Februarhoch bei 54,72 EUR. Darüber könnte die Rally der Aktie an die Unterseite der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe von rund 60,00 EUR führen.

Bei einem Bruch der Unterstützung bei 49,15 EUR sollte die Aktie nach einem Test des Supports bei 47,16 EUR die nächste Aufwärtstrendphase einleiten. Erst darunter müsste man den Fortbestand des Anstiegs in Zweifel ziehen.

Charttechnisches Fazit: Die Bechtle-Aktie könnte bei einem Anstieg über 52,50 EUR den Aufwärtsimpuls der letzten Wochen direkt bis 54,72 und 60,00 EUR fortsetzen.

Bechtle Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)