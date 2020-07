Beiersdorf: Umsatz-Einbruch von 11 Prozent im ersten Halbjahr – Aktie taumelt

Die Aktien von Beiersdorf sind am Montagnachmittag nach Aussagen zum Umsatz im ersten Halbjahr in die Verlustzone gedreht und haben deutlich nachgegeben. Sie büßten zuletzt 1,6 Prozent auf nur noch knapp 100 Euro ein und waren damit zweitschwächster Wert im Dax. Mit diesem jüngsten Kursrutsch musste das Papier sowohl die 200-Tage-Linie als auch die 21-Tage-Durchschnittslinie wieder hergeben.

Die Corona-Krise setzte dem Konsumgüterhersteller in den abgelaufenen sechs Monaten schwer zu, so dass der bereinigte Erlös um bald 11 Prozent zurückging. In beiden Sparten, Konsumgüter und Klebstoff, gingen die Umsätze organisch prozentual zweistellig zurück. Weiterhin seien die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf das laufende Gesamtjahr nicht abschätzbar, hieß es zudem.

Werbung Knock-Outs zur Beiersdorf Aktie Kurserwartung Beiersdorf-Aktie wird steigen Beiersdorf-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Vorstandschef Stephan De Loecker hatte schon Anfang Mai vor einem schlechten zweiten Quartal gewarnt. In den ersten drei Monaten des Jahres war der Umsatz bereits um knapp vier Prozent geschrumpft, im zweiten Quartal fehlten gegenüber dem Vorjahr rund 15 Prozent. Der Konzern leidet vor allem unter dem Einbruch in der Luftfahrt, die Luxus-Kosmetikmarke „La Prairie“ verkauft sich vor allem an Flughäfen.

onvista/dpa-AFX/reuters

Titelfoto: Lukassek / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)