Berichte über weit verbreiteten Stromausfall in Myanmar

(Reuters) - In dem von Militärputsch und Protesten erschütterten Myanmar ist am Freitag in weiten Teilen der Strom ausgefallen.

Die Ursache dafür war zunächst unklar. Bewohner der Städte Myitkyina im Norden des Landes, in der Hauptstadt Naypyitaw, in der größten Stadt Yangon sowie in Mawlamyine im Süden berichteten, dass die Stromversorgung am Nachmittag unterbrochen war. Das Energieministerium war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Trotz des immer härteren Vorgehens der Sicherheitskräfte halten die Proteste gegen den Militärputsch am 1. Februar unvermindert an. Hunderttausende sind auf die Straßen gegangen. Auch zu Streiks ist es bereits gekommen. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit dem Putsch mindestens 54 Demonstranten getötet und mehr als 1700 Menschen festgenommen.