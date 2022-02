Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 160 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst William Woods beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie unter anderem mit Marktanteilen von Essenslieferanten. Diese seien von entscheidender Bedeutung in einem globalen Wettkampf, der derzeit in diesem Segment stattfinde. Delivery Hero bleibe sein "Top Pick" in der Branche. Der Dax-Konzern sei marktseitig besonders differenziert und er habe den höchsten durchschnittlichen Marktanteil./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 00:01 / UTC

