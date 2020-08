BET-AT-HOME.COM - Geht da wieder etwas?

bet-at-home.com AG - WKN: A0DNAY - ISIN: DE000A0DNAY5 - Kurs: 36,250 € (XETRA)

Der Anbieter von Online-Glücksspielen und Online-Wetten, Bet-at-home.com, hat am Montag die Zahlen zum abgelaufenen ersten Halbjahr bekannt gegeben. Demnach sanken die Brutto-Wett- und Gamingerträge im Vergleich zur Vorjahresperiode von 71,1 Mio. auf 62,3 Mio. EUR. Das Wett- und Spielvolumen betrug 1,46 Mrd. EUR nach 1,59 Mrd. EUR in den ersten sechs Monaten 2019. Netto lagen die Wett- und Gamingerträge bei 49,1 Mio. EUR, was ebenfalls einem Rückgang gegenüber dem Wert des Vorjahres (58,7 Mio. EUR) entspricht. Die Kundenanzahl erhöhte sich von 5,1 auf 5,3 Mio. Deutlich rückläufig, auch verglichen mit dem ersten Quartal, war das operative Ergebnis, welches von 8,66 Mio. EUR auf 6,45 Mio. EUR sank. Der Vorstand bekräftigte die Jahresprognose, wonach das EBITDA eine Spanne zwischen 23 und 27 Mio. EUR erreichen soll.

Schaut man auf die Fundamentaldaten, so ist die Aktie von Bet-at-home.com nach der Korrektur in den vergangenen Jahren inzwischen wieder fair bewertet. Vergessen sind inzwischen die Hypezeiten vor rund drei Jahren, im Zuge derer ich die Bewertung so manches Smallcaps, speziell die Bewertung von Bet-at-Home.com scharf kritisiert hatte. Das KGV für das kommende Jahr beträgt 13. Ansprechend ist die Dividendenrendite. Für 2019 schüttete das Management 2,00 EUR je Aktie aus, Analysten kalkulieren für 2020 mit 2,45 EUR je Aktie, was einer Rendite von 6,76 % entsprechen würde. Gestern erhöhte Warburg Research das Ziel für die Aktie von 45 auf 50 EUR und vergab das Rating "Buy". Heute ziehen Hauck & Aufhäuser nach. Die Analysten sehen das Ziel nun bei 56,00 nach zuvor 52,50 EUR, und ihr Rating lautet ebenfalls "Buy".

Aus charttechnischer Sicht hat sich der Wert seit dem Coronatief deutlich erholt, sprang zwischenzeitlich sogar über die Abrisskante zwischen 43,20 und 44,80 EUR hinaus. Knapp unter der 50-EUR-Marke ging den Bullen aber die Puste aus. Die laufende Korrektur ist bislang voll intakt, der Kurs nähert sich aber dem EMA50 und einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie an. Gelingt der Ausbruch mit Kursen über 37,60 EUR, wäre eine Erholung in Richtung 43,20 bis 44,80 EUR möglich. Neue Korrekturtiefs dürften dagegen einen Test der 30,00-EUR-Marke zur Folge haben.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 118,20 102,00 113,30 Ergebnis je Aktie in EUR 2,56 2,67 2,84 KGV 14 14 13 Dividende je Aktie in EUR 2,00 2,45 2,94 Dividendenrendite 5,52 % 6,76 % 8,11 % *e = erwartet

