Bewohner - Dutzende Tote bei Angriff in äthiopischer Unruheregion

Addis Abeba (Reuters) - Bei einem Angriff von Unbekannten in der äthiopischen Unruheregion Benishangul-Gumuz sind Bewohnern zufolge am Mittwoch Dutzende Menschen getötet worden.

Ein Bauer in der Stadt Bulen sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er habe zahlreiche Leichen in einem Feld in der Nähe seines Hauses gesehen. Ein weiterer Bewohner erklärte, bewaffnete Männer hätten die Region gegen 06.00 Uhr (Ortszeit; 04.00 Uhr MEZ) gestürmt. Er habe später 20 Leichen an verschiedenen Orten gezählt. Ein Sanitäter sprach von 38 Verwundeten, die meisten mit Schussverletzungen. Am Dienstag hatte Ministerpräsident Abiy Ahmed die Region besucht, wo es in den vergangenen Monaten zu Gewalt zwischen verschiedenen Volksgruppen gekommen ist.