Beyond Meat: Umsatz zieht kräftig an, aber das Ergebnis je Aktie enttäuscht – Aktie bricht nachbörslich zweistellig ein!

Der Hersteller von Fleischersatzprodukten hat heute nach Börsenschluss seine Zahlen für das 4. Quartal vorgelegt und dabei enttäuscht. Während die Experten mit einem Gewinn gerechnet hatten, präsentierte Beyond Meat einen klitzekleinen Verlust. In der aktuellen Marktphase einfach zu viel für die Anleger. Im nachbörslichen Handel bricht die Aktie in der spitzen um mehr als 12 Prozent ein, erholt sich mittlerweile allerdings wieder ein gutes Stück und kämpft mit der Marke von 100 Dollar.

Umsatz in Q4 verdreifacht

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte Beyond Meat die Erlöse von 31,5 Millionen Dollar auf 98,5 Millionen Euro steigern. Die Analysten hatten nur mit einem Anstieg auf 79,4 Millionen Dollar gerechnet. Allerdings führte der kräftige Umsatzanstieg im 4. Quartal nicht zu einem Gewinn unterm Strich. Das Ergebnis je Aktie lag mit minus 0,01 Dollar unter den Erwartungen der Analysten. Die hatten einen Gewinn von 0,014 Dollar auf ihrem Zettel. Im Vorjahr verbuchte Beyond Meat ein negatives Ergebnis je Aktie von 1,10 Dollar.

Geschäftsjahr 2019 rot beendet

Im abgelaufenen Geschäftsjahr kamen die Kalifornier auf einen Verlust je Aktien von 0,29 Dollar. Eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von minus 4,75 Dollar. Allerdings hatten die Analysten auch hier ein besseres Ergebnis erwartet und zwar einen Verlust von 0,218 Dollar je Aktie. Der Umsatz zog auch im gesamten Geschäftsjahr ordentlich an. Hier ging es von 87,9 Millionen Dollar in 2018 rauf auf 297,9 Millionen Dollar. Die Prognose der Analysten lag bei 278,2 Millionen Dollar.

Von Markus Weingran

Foto: Chie Inoue / Shutterstock.com

