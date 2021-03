Biden-Regierung kündigt hohe Investitionen in Offshore Windenergie an – Oersted, Siemens Gamesa oder lacht General Electric

Seit Anfang des Jahres ist der Wurm drin bei den beiden Spezialisten für Offshore-Windkraftanlagen. In der Spitze hat die Aktie von Oersted um etwas mehr als 30 Prozent korrigiert und kommt seit der Korrektur nicht mehr richtig in Fahrt. Beim Konkurrenten Siemens Gamesa sieht es etwas besser aus. Die Aktie hat in der seit ihrem Jahreshoch um fast 28 Prozent nachgegeben und scheint langsam wieder auf den Kurszetteln der Anleger vorzurücken.

Vergleichschart Siemens Gamesa / Orstedt seit Jahesanfang

Neuer Schwung durch Biden?

Gerade im Bereich Offshore Windenergie sieht die neue US-Regierung großes Nachholpotenzial und will in den kommenden Jahren in Milliarden-Höhe investieren, wie sie auf einer Pressekonferenz am Montag mitteilte. Jährlich sollen 12 Milliarden Dollar in den Bereich Offshore Windenergie fließen und Millionen von Haushalten mit Strom versorgen. Bis 2030 sollt die Kapazität aus den Offshore-Anlagen auf 30 GW hochgefahren werden. Das Weiße Haus rechnet zudem damit, dass die Investitionen 44.000 neue Arbeitsplätze im Offshore-Windsektor schaffen und weitere 33.000 im Umfeld der Branche. Laut dem Manager Magazin sollen ersten Gebiete zur Entwicklung der Offshore-Windparks vor New York und New Jersey an der US-Ostküste ausgewiesen werden. Die Ausschreibungen seien für den Jahreswechsel 2021/2022 geplant.

Siemens Gamesa ist schon im Geschäft

Die beide Konkurrenten sind schon bei den Projekten in den USA vertreten. Bereits Anfang vergangenen Jahres berichtete Siemens Gamesa das es bevorzugter Turbinenlieferanten für das 2.640-MW Dominion Energy Virginia Offshore Wind Project in den USA ist. Die Vereinbarung beinhaltet auch einen langfristiger Service- und Wartungsvertrag des Windparks vor der Küste von Virginia.

Oersted ist vor Ort

Die Dänen arbeiten gerade zusammen mit der Public Service Enterprise Group in New Jersey an einem 1,1-GW-Projekt. Laut Angaben von Oersted kann die Anlage in Zukunft über 500.000 Haushalte mit Strom versorgen. Das dürfte ebenfalls eine gute Referenz für weitere Aufträge aus den USA sein.

Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte?

Was den Aktienkurs seit Jahresanfang angeht, so müssen die beiden europäischen Offshore-Spezialisten schon mal einem heimischen Vertreter klar den Vortritt überlassen. Seit Jahresanfang hat das Papier von General Electric die Konkurrenz klar in den Schatten gestellt.

Vergleichsschart GE, Siemens Gamesa, Oersted seit Jahresanfang

Stärkste Turbine aus den USA?

Laut Homepage von General Electric verfügen die Amerikaner über die die leistungsstärkste Windkraftanlage der Welt – die Haliade-X. Die Offshore-Turbine soll zudem über einen Kapazitätsfaktor von 60-64Prozent über dem Industriestandard verfügen.

„Der Kapazitätsfaktor vergleicht, wie viel Energie erzeugt wurde, mit dem Maximum, das bei kontinuierlichem Betrieb mit voller Leistung während eines bestimmten Zeitraums hätte erzeugt werden können. Jeder zusätzliche Kapazitätsfaktor entspricht einem Umsatz von rund 7 Millionen US-Dollar für unsere Kunden über die Lebensdauer eines Windparks“, so GE.

Großer Kuchen

Bei den Investitionen, die die US-Regierung plant, dürfte keiner aus dem Trio leer ausgehen, besonders da die USA planen bis 2030 ein hohes Tempo an den Tag zu legen. Was die Aktien angeht, dürfte das größte Potenzial bis Jahresende bei der Aktie von GE schlummern, da jeder neue Vertrag, den die Amerikaner einfahren, dem Umbau des Konzerns hilft.

Die Aktie von Siemens Gamesa dürfte im laufenden Jahr sicherlich auch noch die Kurve kriegen und wieder ins Plus drehen. Lediglich bei Oersted sind die Anleger aktuell etwas vorsichtiger und daher könnte es auch noch etwas dauern, bis bei der Aktie der Dänen der Knoten platzt.

Von Markus Weingran

