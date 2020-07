Biofrontera: Prognose unterstellt Erholung

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat Biofrontera zuletzt stark unter den Auswirkungen der Coronaeinschränkungen auf die Geschäftsentwicklung gelitten. Laut SMC-Analyst Holger Steffen impliziert die zuletzt kommunizierte Umsatzprognose des Unternehmens eine Besserung der Lage im zweiten Halbjahr, wobei die USA wegen der ausufernden Infektionszahlen ein Unsicherheitsfaktor bleiben.

Nach vorläufigen Zahlen habe Biofrontera gemäß SMC-Research wegen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal einen Rückgang des Umsatzes aus dem Produktverkauf um ca. 52 Prozent auf ungefähr 3,3 Mio. Euro hinnehmen müssen, wobei der Kernmarkt USA (ca. -57 Prozent auf rund 2,2 Mio. Euro) besonders stark betroffen gewesen sei. Noch stärker sei das Minus im europäischen Ausland ausgefallen (ca. -84 Prozent auf 0,1 Mio. Euro), während das Deutschland-Geschäft vergleichsweise stabil geblieben sei (ca. -4 Prozent auf rund 1 Mio. Euro).

Dank einer Einmalzahlung von Maruho in Höhe von 6 Mio. Euro aus der abgeschlossenen Ameluz-Lizenzvereinbarung für Ostasien/Ozeanien habe der Quartalsumsatz dennoch insgesamt um mehr als 35 Prozent auf rund 9,6 Mio. Euro gesteigert werden können. In Kombination mit einem nur leichten Erlösrückgang im ersten Quartal (-4,9 Prozent), in dem die Einnahmen in Europa noch deutlich zugelegt haben, habe sich der Halbjahresumsatz um mehr als 15 Prozent auf 16,0 bis 16,2 Mio. Euro erhöht. Im Vorfeld der Zahlen habe das Management Ende Juni auch eine erste konkrete Umsatz-Zielrange von 34 bis 38 Mio. Euro für 2020 bekannt gegeben.

Diese setze einen ausreichenden finanziellen Spielraum voraus, der mit einer Kapitalerhöhung geschaffen werden solle, sowie eine schrittweise Belebung des Absatzes durch eine Lockerung der Coronabeschränkungen. Die Prognose liege weit über der bisherigen Taxe der Analysten (26,4 Mio. Euro). SMC-Research erhöhe diese daher auf 30,7 Mio. Euro, bleibe aber wegen der möglichen negativen Effekte der starken Coronaausbreitung in den USA unter der Zielspanne. Dennoch liege der errechnete faire Wert mit 5,30 Euro über dem letzten Kursziel der Analysten (5,20 Euro) und wegen der großen mittelfristigen Wachstumschancen auch deutlich über dem aktuellen Kurs. Das Urteil bleibe aber weiter „Hold“, bis eine deutliche Wiederbelebung der Geschäftsdynamik erkennbar und die geplante Kapitalerhöhung platziert sei.

