BIOGEN - Das Gap ist zu, kommt noch mehr nach?

Die Meldung über den akzeptierten Zulassungsantrag des Alzheimer-Medikaments Aducanumab sorgte bei der Aktie von Biogen im August für einen Kurssprung (GodmodeTrader berichtete). Doch es gelang den Bullen nicht, Kurse über 315 USD und damit über der mittelfristigen Abwärtstrendlinie auszubilden. Vielmehr drehte der Biotech-Titel in der Folge dynamisch nach unten, egalisierte sämtliche durch das Gap angelaufene Kursgewinne und notiert inzwischen nur mehr unweit der Jahrestiefs.

Heute schließt die Aktie eine weitere Kurslücke bei 274,26 USD, der Chart ist somit kurzfristig bereinigt. Belastend wirkt sich eine Abstufung seitens RBC aus, die das Kursziel für die Biogen-Aktie von 281 auf 268 USD senken.

Gelingt nun keine Stabilisierung um die Marke von 274,26 USD, drohen in den kommenden Tagen und Wochen weitere Kursverluste in Richtung 265,05 USD und darunter 257,60 USD. Der Buytrigger auf der Oberseite kann indes neu justiert werden. Der beschriebene Abwärtstrend trifft sich in Kürze mit einer Horizontalen bei 294,99 USD zu einem Kreuzwiderstand. Kann der Biotech-Wert diese Hürde hinter sich lassen, wäre eine Erholungsbewegung auf 315,00 USD, eventuell sogar bis auf 335,00 USD, denkbar.

Wichtigster fundamentaler Termin bleibt der Zulassungsentscheid von Aducanumab. Ihr Votum wird die FDA aber erst am 7. März 2021 bekannt geben. Bis dahin werden auch viele Zweifler weiterhin Gehör finden. Denn das Medikament ist alles andere als unumstritten, hat in der klinischen Entwicklung auch mehrfach Fragen aufgeworfen. Das Risiko bei Biogen sollte man folglich in keinem Fall unterschätzen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 14,38 13,83 12,37 Ergebnis je Aktie in USD 31,42 32,57 30,32 KGV 9 8 9 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

