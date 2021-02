BIOGEN - Drehen die Bullen den Spieß noch einmal um?

Biogen Inc. - WKN: 789617 - ISIN: US09062X1037 - Kurs: 263,250 $ (NASDAQ)

Der Biotech-Konzern Biogen hat bereits gestern vor Börsenstart Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal 2020 veröffentlicht. Und diese quittierte der Markt mit einem Minus bei der Aktie. Kein Wunder, das Zahlenwerk fiel gemischt aus. Der Gewinn je Aktie sank gegenüber dem Vorjahresquartal um 45 % auf 4,58 USD. Analysten hatten mit einem Ergebnis von 4,78 USD je Aktie gerechnet. Auch der Umsatz brach ein, um 22 % auf 2,85 Mrd. USD, übertraf den Konsens von 2,79 Mrd. USD aber leicht.

Mit der Prognose für 2021 gewann das Management auch keinen Blumentopf. Die Verantwortlichen stellen eine Spanne zwischen 10,45 und 10,75 Mrd. USD in Aussicht, der Konsens lag über 11 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie soll deutlich auf 17,00 bis 18,50 USD fallen. Analysten waren bislang von einem Ergebnis über 21,00 USD je Aktie ausgegangen. Die Bewertung der Aktie ist somit günstig, es handelt sich aber um eine Value Trap. Denn sinkende Umsätze und Gewinne erlauben aktuell auch keine höhere Bewertung. Das Beispiel Gilead zeigte dies in den vergangenen Jahren eindrucksvoll.

Das Chartbild der Biogen-Aktie ist weiter angeschlagen. Der Support bei 263,33 USD wie auch der EMA50 stehen unter Beschuss. Darunter dürfte die Aktie bis auf 254,27 USD korrigieren. Unter 250,00 USD schwinden die Chancen der Bullen für eine nachhaltige Erholung und eine Abwärtsbewegung in Richtung 263,33 USD wird wahrscheinlich. Oberhalb von 296,38 USD könnte die Aktie dagegen das Gap bei 321,50 USD schließen.

Wichtiger Hinweis: Am 7. März wird die US-Gesundheitsbehörde FDA über eine Zulassung für Biogens Alzheimermedikament Aducanumab entscheiden. Ein Expertenpanel hatte sich im Jahr 2020 gegen eine Zulassung ausgesprochen. Dieses Event wird maßgeblich für den Kursverlauf in den nächsten Monaten sein, die Chartanalyse tritt somit in den Hintergrund. Was passieren könnte, zeigt der Kursspike im November 2020.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 13,38 11,06 10,74 Ergebnis je Aktie in USD 26,75 21,28 21,93 KGV 9 11 11 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)