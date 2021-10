BIOGEN - Gruselzahlen, Gruselchart

Nach der Chartbesprechung Anfang September setzte die Biogen-Aktie ihre Talfahrt unvermindert fort. Nicht einmal der Support bei 296,38 USD konnte den Abverkauf aufhalten. Inzwischen hat der Titel bis auf wenige Cent das Junitief bei 264,12 USD erreicht. Und dabei handelt es sich um das Tief vor dem Aduhelm-Hype. Sämtliche Kursgewinne sind ausradiert.

Der Abverkauf kommt nicht überraschend. Wie der gestern nach Börsenschluss vorgelegte Quartalsbericht zeigt, ist der Marktstart des Alzheimermedikaments Aduhelm ein einziges Desaster. Gerade einmal 300.000 USD setzte Biogen mit dem neuen Hoffnungsträger um, wohlgemerkt in drei Monaten. Aber lassen wir dieses Thema der Einfachheit halber mal komplett beiseite und schauen auf die Zahlen der anderen Produkte. Bis auf ganz wenige Ausnahmen ist hier Ernüchterung angesagt. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahresquartal um 18 % auf 2,78 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie hat sich von 4,46 auf 2,22 USD mehr als halbiert. Nahezu alle Medikamente verzeichneten gegenüber dem Vergleichsquartal Umsatzeinbußen. Man könnte also überspitzt formulieren, Biogen setzt in Zukunft erst einmal alles auf die Aduhelm-Karte. Floppt das Medikament weiter, wird es die derzeitige Pipeline erst einmal nicht richten können.

Das Gute: Biogen verdient weiter Geld. Operativ waren es gut 800 Mio. USD im dritten Quartal. Der Cashbestand beläuft sich auf knapp 3 Mrd. USD. Aber das ist kein Nettocash. Unterm Strich beläuft sich die Nettoverschuldung auf 3,35 Mrd. USD. Insgesamt weicht also die Aduhelm-Fantasie Schritt für Schritt aus dem zuletzt aufgeblähten Kurs, welcher zuvor über viele Jahre stark schwankend nur seitwärts lief.

Auch im kommenden Jahr erwarten keine Analysten keine wirkliche Verbesserung. Umsatz und Ergebnis dürften weitestgehend stagnieren. Mit einem KGV von 14 ist der Wert in diesem Zusammenhang nicht als attraktiv anzusehen.

Aus charttechnischer Sicht ist der Abwärtstrend ungebrochen. Kurzfristig ist die Aktie stark überverkauft, was Erholungen möglich macht. Dabei wartet eine erste Hürde bei 277,41 USD, darüber bei 296,38 USD. Das nächste Abwärtsziel lautet unterhalb von 264,12 USD 250,42 USD.

Fazit: Die zwei Halbjahre für Biogen könnten unterschiedlicher nicht laufen. Erst der Hype um Aduhelm, nun die pure Ernüchterung. Solange die operativen Probleme anhalten, wird es die Aktie schwer haben, sich aus dem Abwärtstrend zu befreien. Langfristig dominiert eine Seitwärtsphase zwischen 216 und 480 USD den Kurs.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 13,44 10,81 10,78 Ergebnis je Aktie in USD 33,70 18,79 19,53 KGV 8 14 14 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Biogen-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)