BIOGEN - Ist das der große Befreiungsschlag?

Biogen Inc. - WKN: 789617 - ISIN: US09062X1037 - Kurs: 395,640 $ (NASDAQ)

Biogen erhält FDA-Zulassung für Alzheimer-Behandlung.

Die FDA fordert von Biogen nach der Genehmigung von Aduhelm (aducanumab) eine Folgestudie zum Nachweis der Wirksamkeit. Sollte die Behandlung nicht wie vorgesehen funktionieren, kann sie wieder vom Markt genommen werden.

Die Aktie sprang nach dieser Meldung gestern um 38,28 % nach oben, gab aber auch vom Tageshoch bei 468,55 USD aus auch wieder 72,70 USD ab.

Die Biogen-Aktie markierte im März 2015 ein Allzeithoch bei 480,18 USD. Anschließend kam es zu einer mehrjährigen Abwärtsbewegung. Diese führte die Aktie im März 2019 auf ein Tief bei 216,12 USD. Im November 2019 näherte sich der Wert diesem Tief wieder an. Nach einer kleinen Bodenbildung kam es zu einem ersten Anstieg auf 296,38 USD. Nach diesem Hoch konsolidierte der Wert in einem Dreieck. Gestern brach die Aktie nicht nur aus dem Dreieck nach oben aus, sondern durchbrach auch den Abwärtstrend seit März 2015. Im Hoch notierte der Wert nahe am Allzeithoch.

Geduld, Geduld ...

Nach dem massiven Anstieg von gestern dürfte die Biogen-Aktie erst einmal auspendeln. Ein zügiger Ausbruch auf ein neues Allzeithoch wäre ebenso überraschend wie ein Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend ab März 2015, der aktuell bei ca. 350,00 USD verläuft. Dabei dürfte die Volatilität in den nächsten Wochen wieder kleiner werden. Hier bleibt abzuwarten, welches Muster sich dabei bildet. Es erscheint etwas wahrscheinlicher, dass es sich dabei um ein bullisches Muster handelt. Gelingt in einigen Wochen/Monaten ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, dann könnte die Aktie in Richtung 675 USD ansteigen. Ein stabiler Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend wäre allerdings ein großer Rückschlag für die Bullen.

Fazit: Der gestrige Kurssprung macht Hoffnung, dass eine größere Rally gestartet ist. Allerdings ist davon auszugehen, dass dieser Kurssprung zunächst auskonsolidiert wird. Daher ist zunächst einmal Geduld gefragt.

