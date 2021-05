BIOGEN - Kleines Kaufsignal

Biogen Inc. - WKN: 789617 - ISIN: US09062X1037 - Kurs: 280,170 $ (NASDAQ)

Die Biogen-Aktie befindet sich seit dem Allzeithoch bei März 2015 bei 480,18 USD in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Dabei fiel der Wert im März 2019 auf ein Tief bei 216,12 USD zurück.

Anschließend kam es zwar zu einer Rally auf 374,99 USD, aber diese wurde wieder fast vollständig abverkauft. Am 09. November 2020 notierte der Wert im Tief bei 223,25 USD.

Nach einem Anstieg auf 296,38 USD befand sich die Aktie in den letzten Wochen erneut in einer Abwärtsbewegung. Am 10. Mai gelang der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend. Dieser Ausbruch löste aber bisher keinen neuen Rallyschub aus.

Das Unternehmen soll nach aktuellen Schätzungen im nächsten Jahr 20,17 USD je Aktie verdienen. Bei einem Schlusskurs vom Freitag bei 280,21 USD ergibt sich damit ein 2022er KGV von 13,89. Die Gewinnschätzung für 2022 steht aber noch unter einem großen Fragezeichen. Am 07. Juni soll nun endgültig die FDA-Entscheidung über aducanumab fallen. Dieses Medikament ist ein Alzheimer-Medikament. Seit 2002 wurde kein neues Alzheimer-Medikament zugelassen. Dieses Medikament wäre ein potenzieller Blockbuster. Ob die Zulassung erfolgt oder nicht, scheint aktuell noch völlig offen.

Die Ungewissheit über die Zulassung hat die Bewertung in den letzten Jahren massiv nach unten gedrückt. Im Jahr 2017 waren Anleger noch bereit ein KGV von 26,70 zu bezahlen. Im letzten Jahr fiel die Bewertung auf ein KGV von 9,80 zurück.

Bullen kurzfristig mit Vorteilen

Die charttechnische Ausgangslage ist nach dem Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend gut und deutet auf eine Rally in Richtung ca. 310 USD oder sogar 332,45 USD hin. Allerdings dürften die Unsicherheit um die Zulassung von aducanumab noch eine Weile auf dem Kurs lasten. Ein Rückfall unter den EMA 50 bei aktuell 270,83 USD würde das kurzfristige Kaufsignal negieren und auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 254,41 USD hindeuten. Ob mit oder ohne aducanumab scheint die Aktie inzwischen günstig bewertet zu sein.

