BIONTECH - Die Lage spitzt sich zu

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 214,740 $ ( Nasdaq

So langsam, aber sicher wird es eng für Aktionäre in der BioNTech-Aktie. Im gestrigen Handel fiel der Kurs auf ein neues Korrekturtief zurück. Seit vergangenem August steckt die Aktie charttechnisch in einer Krise und mehrere Anläufe der Bullen, den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen, sind gescheitert. Bisher bot jedoch der Preisbereich um 200 EUR immer wieder ausreichend Halt, um einen weiteren Abverkauf der Aktie zu stoppen. Jetzt droht jedoch ein Versiegen des Kaufinteresses.

Käufer lassen zu viele Chancen ungenutzt!

Mit den Kursverlusten in dieser Woche kommt der Unterstützungsbereich um 200 EUR unter Druck. Kurzfristig besteht die Gefahr, dass wir weitere Abgaben in Richtung 165 EUR sehen. Kommt es für Anleger richtig dick, könnte es sogar weiter abwärts in Richtung 125 bis fast 100 EUR gehen. In diesen beiden Preisbereichen liegen jedenfalls die nächsten mittelfristigen Unterstützungen, die sich einer laufenden Korrektur in den Weg stellen würden.

Angesichts solcher Kursziele dürfte klar sein, wie wichtig es jetzt wäre, den Supportbereich um 200 EUR nachhaltig zurückzuerobern. Kurzfristig gäbe es anschließend Chancen in Richtung 260, mittelfristig bis hin zu 332/400 EUR.

BioNTech-Aktie

Fazit: Die Situation in der BioNTech-Aktie ist hochgradig angespannt. Die Bullen geraten mehr und mehr ins Hintertreffen, aber der dynamische Rückfall unter 200/190 EUR blieb auf der anderen Seite bisher auch noch aus. Von daher sind die Bullen nicht gänzlich chancenlos, müssten jedoch möglichst sofort Druck machen. Diese Kombination aus Pro und Contra sorgt für eine neutrale „Bewertung“ und ein direkter Trade um den aktuellen Kurs bei 190,55 EUR herum bietet sich nicht an.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)