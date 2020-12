BioNTech - Impfstoff-Auslieferung in UK in kommenden Tagen

Düsseldorf (Reuters) - Das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech erwartet in Großbritannien die Auslieferung seines mit Pfizer entwickelten Covid-19-Impfstoffs in den kommenden Tagen.

Die Impfdosen für das Vereinigte Königreich würden per Flugzeug oder Fähre versendet werden, sagte Vorstandsmitglied Sean Marett am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Aufgetaute Impfdosen könnten bis zu sechs Stunden bei Temperaturen von zwei bis acht Grad transportiert werden, etwa in Lieferwägen zu Pflegeheimen. Im Kühlschrank könne das Vakzin bis zu fünf Tage gelagert werden. Wie lange der Impfschutz anhält, ist noch offen offen. Diese Frage müsse noch geklärt werden, sagte Medizinchefin Özlem Türeci.

Großbritannien hat am Mittwoch noch vor den USA und der EU weltweit als erstes Land den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen.