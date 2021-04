BioNtech Long: 81 Prozent Chance

Biontech wird dank der Entwicklung und des Vertriebs seines Corona-Impfstoffs in den kommenden Jahren zum drittgrößten Pharmahersteller Deutschlands aufsteigen. Laut Biontech-Chef Ugur Sahin werde die mRNA-Technologie das gesamte Feld der Immunologie revolutionieren. Die Biotechfirma sei gut positioniert, diese Revolution auch anzuführen. Die Expansionsstrategie reicht weit über Covid-Impfstoffe hinaus. Ziel sei ein neuer industrieller Ansatz für Präzisionsmedikamente, die den medizinischen Bedarf in vielen Bereichen abdecken können. Im Zuge dessen will Biontech in den nächsten Jahren auch neue Krebsmedikamente auf den Markt bringen. Die Umsatzschätzung des Unternehmens basiert auf einem bereits fest vereinbarten Ordervolumen von 1,4 Milliarden Impfstoffdosen. Die Bestellmengen dürften sich angesichts des hohen Bedarfs für Impfstoffe allerdings noch weiter erhöhen.

Zum Chart

Nach dem positiven Ausreißer Mitte März 2020 zeigt sich das Potenzial der ultimativen Corona-Aktie. Wo anderen Werte regelrecht zertrümmert wurden, schoss der Kurs von Biontech in drei Handelstagen um 240 Prozent nach oben und markierte in der Spitze den Bereich bei 104,80 US-Dollar, der im Abstand von vier Monaten erneut getestet aber wieder nicht überschritten wurde. Auch in den letzten fünf Monaten ist der Kurs um diese Marke gependelt. Am gestrigen Handelstag wurde das 104,80 US-Dollar-Level mit einem Gap überschritten und mutiert zu einer wichtigen Unterstützung. Mittelfristig ist mit weiteren positiven Überraschungen von Seiten des Biotech-Shootingstars zu rechnen, nachdem uns die Pandemie aufgrund von Mutationen noch länger erhalten bleiben wird. Die implizite Volatilität hat sich die letzten Handelswochen verringert, ist aber mit 64 Prozent im Vergleich zu etablierten Werten immer noch als Hoch zu bezeichnen. Dennoch ist eine Long-Call Strategie das Mittel der Wahl.

BioNtech (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 122,35 // 138,03 US-Dollar Unterstützungen: 104,81 // 89,93 US-Dollar

Fazit

Biontech könnte sich aus europäischer Sicht zu eine der größten Geschichten der nächsten Jahre entwickeln. Bis dato wurden Lieferverträge in Höhe von annähernd 10 Milliarden Euro unterzeichnet, was auch den Gewinn in 2021 auf mehrere Milliarden nachziehen würde. Charttechnisch wurde ein wichtiger Widerstand überwunden, wodurch der Kurs auf 140,00 US-Dollar steigen könnte.

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Biontech-Aktie bis auf 140 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN KB9JX3) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 69 % und dem Ziel bei 140,00 US-Dollar (4,10 Euro beim Optionsschein) bis zum 31.05.2021 ist eine Rendite von rund 81% zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 87,00 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 54 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,5 zu 1, wenn bei 87,00 US-Dollar (1,05 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB9JX3 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,37 - 2,39 Euro Emittent: Citigroup Basispreis: 100,00 US-Dollar Basiswert: BioNTech SE (ADRs) akt. Kurs Basiswert: 108,53 US-Dollar Laufzeit: 15.12.2021 Kursziel: 4,10 Euro Omega: 2,69 Kurschance: + 81 Prozent Quelle: Citigroup

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.