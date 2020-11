Biontech/Pfizer: Forschungsduo toppt noch einmal Moderna – Wirksamkeit jetzt bei 95 Prozent – Aktien ziehen wieder an

Nachdem Moderna den Stand seine Impfstoffkandidaten präsentierte, flachte die Freude über den das Pendant von Biontech und Pfizer etwas ab. Der Wirkstoff von Moderna ist bei Transport und Lagerung deutlich „pflegeleichter“ und mit einer Wirksamkeit von 94,5 Prozent lag er auch deutlich über den 90 Prozent des deutsch-amerikanischen Duos. Seit heute ist die Lage aber wieder etwas anders. Modernas Kandidat lässt sich zwar immer noch leichter transportieren und lagern, was die Wirksamkeit angeht, haben Pfizer und Biontech allerdings den Konkurrenten wieder überholt.

Von 90 auf 95 Prozent rauf

Nach Abschluss der letzten Analysen bei der Erprobung ihres Corona-Impfstoffes haben der Mainzer Hersteller Biontech und der US-Konzern Pfizer erneut vielversprechende Daten vorgelegt. Demnach liegt die Wirksamkeit ihres Mittels zur Bekämpfung der Krankheit Covid-19 bei 95 Prozent. Der Impfstoff funktioniere über alle Altersgruppen hinweg ähnlich gut, schrieben die Unternehmen am Mittwoch. So betrage die Wirksamkeit in der Gruppe von Menschen über 65 Jahren 94 Prozent. Auch die für eine Notfallzulassung in den USA notwendige Sicherheit des Impfstoffes sei gewährleistet.

Vergangene Woche hatten Biontech und Pfizer bekanntgegeben, dass ihr Impfstoff nach Zwischenergebnissen klinischer Studien einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Auch der US-Pharmakonzern Moderna hatte zuletzt für sein ähnliches Präparat eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent errechnet.

Biontech-Aktie zieht wieder an

In der Spitze ging es heute wieder über 8 Prozent nach oben für die Papiere des Mainzer Biotech. Mittlerweile kommt die Aktie aber wieder ein bisschen zurück und liegt etwas mehr als 6 Prozent im Plus.

Von Markus Weingran / dpa-AFX

Foto: Homepage Biontech