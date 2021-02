Bitcoin: Auch Blackrock tastet sich an die Kryptowährung heran

Nachdem Bitcoin die Marke von 50.000 Dollar in dieser Woche nachhaltiger überwinden konnte, arbeitet die Kryptowährung an neuen Hochs. Gestern Abend erreichte der Kurs einen neuen Rekordwert bei über 52.000 Dollar, hat im heutigen Handel jedoch um ein Prozent korrigiert und notiert derzeit bei etwa 51.800 Dollar.

Die Meldungen institutionellen Interesses häufen sich derweil weiter. So hat Rick Rieder, Chief Investment Officer von BlackRock für globale festverzinsliche Wertpapiere, gegenüber dem Nachrichtensender CNBC in einem Interview verlauten lassen, dass BlackRock angefangen hat, sich an Bitcoin „zu versuchen“.





Kryptowährungen als sinnvolle Diversifizierung

„Heutzutage ist die Volatilität außergewöhnlich und die Leute suchen nach geeigenten Vermögensspeichern. Die Menschen suchen nach Orten, die unter der Annahme, dass die Inflation steigt und die Schulden steigen, an Wert gewinnen könnten. Deshalb haben wir begonnen, uns ein wenig daran [Bitcoin] zu versuchen.“

BlackRock hat bereits im Januar Bitcoin-Futures als mögliche Option für zwei ihrer Fonds hinzugefügt, beziehungsweise einen Antrag zur Genehmigung dafür bei der SEC eingereicht. Dabei handelt es sich um den BlackRock Strategic Income Opportunities und BlackRock Global Allocation Fund.

„Meiner Meinung nach hat sich die Technologie weiterentwickelt, und die Regulierung hat sich so weit entwickelt, dass einige Leute der Meinung sind, dass sie Teil des Portfolios sein sollte. Das ist es also, was den Preis in die Höhe treibt“, kommentiert Rieder das derzeitige Interesse an der Kryptowährung. Die derzeitige Lage in einer Welt ohne Zinsen und der laufenden Entwertung des Geldes mache eine Diversifizierung mit anderen Vermögenswerten sinnvoll, so der Manager weiter. Er sehe zudem das Technologie-Interesse der jüngeren Generationen als weiteren Pluspunkt für Kryptowährungen und nennt dies als weiteren Treiber.

