Bitcoin: Charttechnischer Ausbruch – Kryptowährung springt in der Spitze bis auf 56.000 Dollar

Das historisch in der Regel als sehr optimistisch für die Krypto-Märkte geltende vierte Quartal macht seinem Ruf bisher alle Ehre: Bitcoin steigt im heutigen Handel mit einem Plus von gut 7,5 Prozent auf 54.000 Dollar und konnte heute in der Spitze bereits an der Marke von 56.000 Dollar kratzen.

Nachdem die Kryptowährung in den vergangenen Wochen mit dem 200-Tage-Trend und dem sich aus dem einfachen 20-Wochen- und dem exponentiellen 21-Wochen-Trend ergebenden Bull Market Support Band wichtige charttechnische Indikatoren verteidigt, beziehungsweise wiedererobert hatte, ist der Kurs nun aus einem langfristigen Chartbild ausgebrochen, welches sich aus dem Start des bisherigen Bullenmarktes aus September 2020 und dem letzten Allzeithoch bei 65.000 Dollar geformt hatte. Mit der heutigen Tageskerze zeichnet sich bereits eine erste Bestätigung des Ausbruchs ab und macht Hoffnung auf einen nachhaltigen Bruch des Abwärtstrends, der im Mai eingesetzt hatte. Anleger, die auf einen günstigeren Einstiegszeitpunkt warten, spekulieren auf einen tieferen Retest des Ausbruchs. Für langfristig orientierte Anleger gilt ohnehin: kaufen und mit einem Zeithorizont von vier Jahren oder länger an die Sache herangehen. onvista-Redaktion Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com