In unserer letzten Bitcoin Kurs Prognose haben wir darübergeschrieben, dass der Kurs sich in der nächsten Zeit für eine Richtung entscheiden könnte. Entweder Richtung $40.000 oder $50.000. Daraufhin konnte der Kurs den ersten Widerstand von $46.589 brechen und ist direkt auf den nächsten ($48.300) angestiegen. Doch wie könnte es nun mit dem Bitcoin Kurs weitergehen? Könnte der Kurs auf $50.000 in der nächsten Zeit ansteigen? Wo könnten wir eine Korrektur erleben?...

The post Bitcoin Kurs Prognose – Wann steht der Kurs auf $50.000? appeared first on CryptoTicker.

Weiterlesen