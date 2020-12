Nach einer mehrtägigen Seitwärtsbewegung, in der Bitcoin sich preislich zwischen der Marke von 19.000 und 19.500 Dollar aufgehalten hat, ist heute der Ausbruch oberhalb dieser Preisspanne gelungen und damit ist auch das Allzeithoch bei etwa 20.000 Dollar wieder in greifbare Nähe gerückt.

Derzeit notiert die Kryptowährung mit einem 24h Plus von 2,1 Prozent bei etwa 19.840 Dollar. Nach dem Zwischentief von letzten Freitag bei 17.800 Dollar beläuft sich das Plus auf Wochensicht nun auf mehr als 8 Prozent.









--



Update:



Kurz nach der Veröffentlichung dieses Artikels ist der Bitcoin-Kurs mit einem neuerlichen, deutlichen Sprung über die Marke von 20.000 Dollar gesprungen und notiert derzeit mit einem Plus von 4,8 Prozent bei 20.300 Dollar



--



Neues Futter für die Bullen kam durch die von Reuters verbreitete Meldung, dass die britische Fondsgesellschaft Ruffer Investment Management rund 675 Millionen US-Dollar seines Kundenvermögens in Bitcoin umgeschichtet hat. Das Unternehmen beschreibt das Investment als „kleine aber wirkungsvolle Absicherung gegen den anhaltenden Wertverfall der größten Fiat-Währungen der Welt“. Laut der Unternehmensmeldung beträgt das Investement 2,5 Prozent des Gesamtportfolios des Konzerns von rund 27 Milliarden Dollar.

Das ist ein weiterer Beweis für das steigende Interesse des institutionellen Sektors an Bitcoin als alternativem Investment und Kapitalschutz. Das Unternehmen hatte zuvor sein Engagement in Gold reduziert – dies ist wohl zu Gunsten einer Position in Bitcoin geschehen. „Bitcoin diversifiziert die (viel größeren) Investitionen des Unternehmens in Gold und inflationsgebundene Anleihen und dient als Absicherung gegen einige der Geld- und Marktrisiken, die wir sehen“, so das Unternehmen.

Von Alexander Mayer

Titelfoto: Visual Generation / Shutterstock.com

