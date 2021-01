Bitcoin vs. Banken- Wer setzt sich durch?

„Banking is necessary, Banks are not“, dieses Zitat von Bill Gates aus dem Jahr 1994 beschreibt gut, was sich aktuell mehr und mehr anbahnt. Banken wie die Commerz- oder Deutsche Bank stecken seit Jahren in der Krise, verlieren teilweise seit Jahren Geld. Grund dafür sind Onlinebanken, welche den „Big Playern“ immer mehr den Boden unter den Füßen nehmen. Bitcoin Bank? Dass es eine „Bitcoin Bank“ geben wird, ist wohl aktuell nicht vorstellbar, da dies auch gar...

Weiterlesen