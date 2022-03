Blue Cap: Deutliche Fortschritte

Die Blue Cap AG habe laut SMC-Research deutliche Fortschritte in der Entwicklung des Portfolios gemacht. SMC-Analyst Holger Steffen sieht das Unternehmen auf einem dynamischen Wachstumspfad mit steigenden Margen und bekräftigt das Kursziel.

Nach Darstellung von SMC-Research habe Blue Cap im letzten Geschäftsjahr deutliche Fortschritte in der Entwicklung des Portfolios gemacht und dank zweier großer Akquisitionen den Konzernumsatz um 14,8 Prozent auf 267,4 Mio. Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA habe dank der Ertragsstärke der neuen Beteiligungen überproportional um 39,6 Prozent auf 24,6 Mio. Euro zugelegt. Damit habe sich die Marge von 7,6 auf 9,1 Prozent erhöht.

Im laufenden Jahr setze sich die positive Entwicklung nahtlos fort. Neben einem kleinen Exit sei mit der Übernahme von Transline bereits wieder ein großer Zukauf gelungen. Damit baue Blue Cap den Portfolioanteil von Gesellschaften mit margenstarken Dienstleistungen und geringen CAPEX weiter aus.

Das Management habe daraufhin die Umsatzprognose für das laufende Jahr von zuvor 290 bis 310 Mio. Euro auf 305 bis 325 Mio. Euro angehoben, die bereinigte EBITDA-Marge werde nun bei 9 bis 10 Prozent (vorher: 8,5 bis 9,5 Prozent) erwartet.

Der Ukrainekrieg erhöhe allerdings die Prognoseunsicherheit, wobei der Umsatz von Blue-Cap-Gesellschaften mit Russland und der Ukraine weniger als 1 Prozent der Erlöse ausmachen, so die Analysten. Die wichtigste Aufgabe werde sein, steigende Rohstoffkosten an die Kunden weiterzugeben, was 2021 aber bereits gut gelungen sei.

Die Analysten sehen Blue Cap unverändert auf einem dynamischen Wachstumspfad mit steigenden Margen. Der Potenzialwert sei nach der Aktualisierung ihrer Schätzungen nahezu unverändert geblieben, weshalb die Analysten das Urteil „Buy“ mit einem Kursziel von 48,40 Euro bekräftigt haben. Mit der gesamtmarktbedingten Korrektur der Aktie habe sich das Kurspotenzial somit weiter auf mehr als 90 Prozent erhöht.

