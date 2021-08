BMW - Aktie rutscht unter wichtige Unterstützung

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 77,740 € (XETRA)

Das war der Prognosechart der jüngsten BMW-Analyse von Anfang August (Link: Hier):

Die Aktie konnte sich zunächst wie skizziert etwas erholen und brachte im Anschluss den avisierten nächsten Abwärtsschub. Wie geht`s nun weiter aus charttechnischer Sicht?

Die schlechte Nachricht für die Bullen vorab: Gestern wurde der EMA200 im Tageschart auf Schlusskursbasis unterboten und damit ein prozyklisches Verkaufssignal generiert. Dies sollte in den kommenden Handelstagen weitere Verkaufsorders nach sich ziehen.

Fazit: So lange der EMA200 im Tageschart bei aktuell etwa 80 EUR nicht zügig und per Tagesschluss zurückerobert werden kann, ist der Weg des geringsten Widerstands in den kommenden Tagen und Wochen ganz klar südwärts in den Bereich 66 bis 70 EUR.

BMW Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)