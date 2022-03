Börse: Achterbahnfahrt auch in Q2?

Heute scheint aber schon wieder Skepsis zu überwiegen. Die Bundesregierung beruft einen Gas-Krisenstab ein. Am Mittwoch wurde die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas in Kraft gesetzt. Was heisst das für Energieversorgung, wie geht es weiter für die Rohstoffe und die Industrie? Marktkenner Roger Peeters von pfp advisory blickt auf die Börsen-Schwankungen der letzten Zeit in Q1 und wirft einen Blick auf die möglichen Branchenrotationen und Entwicklungen im 2. Quartal. Wie Anleger mit dieser Situation umgehen können, darüber spricht der Marktexperte im vollständigen Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008