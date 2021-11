STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

BioNTech im Fokus der Anleger

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf BioNTech ( WKN JN5L7J )

Sowohl die BioNTech-Aktie als auch ein Call-Optionsschein auf den Impfstoffhersteller gehören zu den meistgehandelten Wertpapieren an der Börse Stuttgart. Aus dem Call steigen die Derivateanleger an der Euwax überwiegend aus. Gestern bestätigte Thailand die Bestellung von 30 Millionen COVID-19 Impfdosen für das erste Quartal 2022. Die BioNTech-Aktie zeigt sich im bisherigen Handelsverlauf mit einer Spanne von 20 Euro sehr volatil. Gegenwärtig geht es 3,4% auf 276,10 Euro bergab.

2. Call-Optionsschein auf Apple ( WKN MA93MS )

Wie bereits zu Wochenbeginn steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen langlaufenden Call-Optionsschein auf den Smartphone-Pionier ein. In Italien muss Apple ein Bußgeld bezahlen. Der Konzern hatte nur ausgewählten Händler den Verkauf seiner Produkte gestattet. Apple will gegen die Entscheidung vorgehen. Die Aktie notiert mit -0,4% bei 142,75 Euro leicht im negativen Bereich.

3. Call-Optionsschein auf NVIDIA ( WKN MA8D33 )

Ein Call-Optionsschein auf NVIDIA wird an der Euwax sehr rege gehandelt. In dem Call herrscht ein ausgeglichenes Verhältnis von ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders. Für die NVIDIA-Aktie geht es 2,1% auf 279,10 Euro abwärts.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notierte nur wenige Minuten zu Handelsbeginn im negativen Bereich. Seitdem liegt er sehr deutlich im positiven Bereich. Den Bruch der 16.000er Marke im DAX nehmen die Derivateanleger anscheinend zum Anlass, wieder auf steigende Notierungen zu setzen.

Börse Stuttgart auf YouTube

Bitcoin, Ethereum & Polkadot: Gleich drei der wertvollsten Kryptowährungen präsentieren derzeit wichtige Neuerungen. Während der Bitcoin mit Taproot das größte Update der letzten Jahre verpasst bekommt und Ethereum 2.0 vor der Tür steht, sorgen bei Polkadot die Parachain Auctions für Aufsehen. Mirco von @Bitcoin2Go erklärt, was hinter den Updates der einzelnen Kryptowährungen steckt und was die Krypto-Community künftig erwartet.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=eFoCeREEk3k

