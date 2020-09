Börsencrash? Achte auf diese 2 Merkmale bei ETFs – und werde reich

Liegt ein Börsencrash jetzt in der Luft? Eine Frage, die wohl sehr gerne viele von uns gerne beantwortet hätten. Dennoch kann das niemand mit Sicherheit sagen. Ein wenig Volatilität hat sich in den letzten zwei, drei Tagen allerdings angekündigt.

Willst du von einem drohenden Börsencrash profitieren? Falls ja, dann bist du hier genau richtig. ETFs können ein geeignetes Mittel sein, um langfristig kluge Investitionsentscheidungen zu treffen. Gerade im Börsencrash können viele marktbreite Indizes schließlich günstig und interessant werden.

Wenn du dabei auf diese beiden Merkmale achtest, könntest du sogar eine Weiche stellen, um mit ETFs reich zu werden. Welche das sind? Das wird uns im Folgenden beschäftigen.

1) Marktbreiter Ansatz

Ein erstes Merkmal, das dir behilflich sein kann, langfristig ein Vermögen aufzubauen, ist zunächst der marktbreite Ansatz. Wer in ETFs investiert, sollte stets im Regelfall darauf achten, dass dieser marktbreit diversifiziert ist. Nur mit einem solchen Ansatz wird man unterm Strich auch eine marktübliche Performance abgreifen.

Das bedeutet langfristig für gewöhnlich eine Performance zwischen 7 und 9 % pro Jahr. Wobei es sich hierbei bloß um Durchschnittswerte handelt, die zu deiner Orientierung dienen sollen. Im Endeffekt sind jedoch in volatilen Börsencrashzeiten sogar höhere Renditen möglich, wie der Blick in die Vergangenheit zeigt.

Sowohl der DAX als auch der S&P 500 haben im letzten Halbjahr eine herausragende Performance und eine rekordverdächtige Erholung gezeigt. ETF-Investoren, die eine solche Erholung mitbekommen möchten und langfristig von einer marktüblichen Rendite profitieren wollen, sollten entsprechend auf einen marktbreiten Ansatz achten.

2) Dividendenqualität

Zugegebenermaßen ist der marktbreite Ansatz der Langweiler unter den ETFs. Allerdings, auch um das noch einmal zu betonen: Der vermeintliche Langweiler ermöglicht über Jahre und Jahrzehnte eine durchschnittliche Rendite zwischen 7 und 9 % pro Jahr (und je nach Index). Für einen derart einfachen Ansatz ist das eine wirklich bemerkenswerte Rendite.

Trotzdem können ETF-Investoren auch auf ein anderes Qualitätsmerkmal setzen: Dividendenqualität. Wer als passiver Investor sehr bewusst auf qualitative Ausschütter setzt, der kann ebenfalls von einem soliden, breiten und eben auch qualitativen Querschnitt profitieren. Der womöglich in Krisenzeiten etwas weniger volatil ist. Allerdings durch kleinere Abverkäufe auf höhere Dividendenrenditen kommen kann.

Dividendenqualität ist jedoch nicht gleichzusetzen mit ETFs, die einfach bloß eine hohe Dividendenrendite in Aussicht stellen. Nein, die Qualität sollte im Vordergrund stehen, um langfristig auf eine attraktive Gesamtrendite zu kommen. Das wiederum kann ein zweiter Ansatz sein, der dich im Börsencrash reich machen kann.

Reich im Börsencrash? Mit diesen ETFs!

Wenn du daher reich mithilfe von kostengünstigen ETFs werden willst, hast du zwei starke Möglichkeiten: Entweder eine marktbreite, einfache und Basis-Variante, die kurzfristig im Börsencrash eine starke Erholung nach sich ziehen kann. Das kann eine signifikante Performance im Rahmen einer marktbreiten Aufwärtsphase nach sich ziehen. Zudem ermöglicht der Ansatz langfristig durchschnittliche Renditen in „normaleren“, weniger volatilen Marktphasen.

Eine zweite Option, die dich außerdem in einem Börsencrash reich machen kann, ist zudem Dividendenqualität. Das kann zu hohen passiven und weitgehend zuverlässigen Dividenden auf Passivfondsbasis führen. Und deine passiven Einkünfte im Laufe der Jahre durch zuverlässige Dividenden bereichern. Welcher Weg deiner ist? Das ist etwas, das letztlich nur du für dich beantworten kannst.

The post Börsencrash? Achte auf diese 2 Merkmale bei ETFs - und werde reich appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Corona-Unsicherheiten: Aktienmarktschwankungen als Chance!

Wer richtig vorbereitet ist, für den sind Volatilität und Crashs eine großartige Chance. Es gibt nur ein paar einfache Grundlagen zu beachten.

Welche das sind, findest du in unserem kurzen, übersichtlichen und komplett kostenfreien Sonderbericht.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images