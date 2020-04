BP zahlt eine konstante Dividende an die Investoren

Der britische Energiekonzern BP plc (ISIN: GB0007980591) will eine Dividende von 10,50 US-Cents je Aktie für das erste Quartal ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum letzten Quartal unverändert. Die Ausschüttung der Dividende soll am 19. Juni 2020 erfolgen. Ex-Dividenden Tag ist der 7. Mai 2020.

Europas zweitgrößter Ölkonzern erzielte im ersten Quartal 2020 einen bereinigten Gewinn von 0,79 Mrd. US-Dollar, nachdem im Vorjahr ein bereinigter Gewinn von 2,36 Mrd. US-Dollar in den Büchern stand. Der Umsatz sank im ersten Quartal 2020 auf 59,54 Mrd. US-Dollar nach 67,41 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Die Verschuldung lag bei 51,4 Mrd. US-Dollar nach 45,1 Mrd. US-Dollar im Vorjahr.

BP sprach von einem außergewöhnlich herausfordernden Umfeld. Wie alle großen Ölkonzerne reagierte BP mit kräftigen Sparmaßnahmen auf den historischen Ölpreisverfall und die Covid-19 Pandemie.

Redaktion MyDividends.de