Brenntag lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Chemikalienhändler Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre in Essen abhalten.

Die im MDAX gelistete Firma will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro auszahlen. Dies entspricht einer Steigerung um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1,20 Euro). Beim derzeitigen Börsenkurs von 48,73 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,57 Prozent. Brenntag hat damit in jedem Jahr seit dem Börsengang 2010 die Dividende gesteigert.

Die Umsatzerlöse fielen im ersten Quartal 2020 währungskursbereinigt um 0,3 Prozent auf 3,21 Mrd. Euro, wie am 7. Mai berichtet wurde. Das operative EBITDA stieg um 8,7 Prozent auf 263 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern belief sich im ersten Quartal 2020 auf 115,0 Mio. Euro nach 105,2 Mio. Euro im Jahr zuvor.

Aufgrund der erheblichen Unsicherheit über die zukünftigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hat Brenntag Anfang April die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 ausgesetzt. Diese soll aktualisiert werden, sobald die Auswirkungen auf die weitere Geschäftsentwicklung zuverlässig eingeschätzt werden können.

Brenntag mit Sitz in Essen ist mit knapp 17.500 Mitarbeitern ein Distributeur von Spezial- und Industriechemikalien, chemischen Produkten und Inhaltsstoffen. Der Ursprung von Brenntag reicht in das Jahr 1874 zurück, als Philipp Mühsam einen Eiergroßhandel in Berlin gründet, der später in Brenntag umbenannt wird. Im Jahr 1912 trat der Konzern in den Chemiedistributionsmarkt ein. Seit dem 29. März 2010 ist Brenntag an der Börse notiert. Der Ausgabepreis lag bei 50,00 Euro.

Redaktion MyDividends.de