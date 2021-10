Britischer Abgeordneter bei Messerangriff getötet

Leigh-on-Sea (Reuters) - Ein britischer Parlamentsabgeordneter der regierenden Konservativen Partei ist am Freitag von einem Angreifer mit einem Messer getötet worden.

Der 69-jährige Politiker David Amess habe sich in einer Kirche in Leigh-on-Sea östlich von London mit Personen aus seinem Wahlkreis getroffen, als der Angreifer sich auf ihn stürzte und mehrmals auf ihn einstach, teilte die Polizei mit. Amess sei von Rettungskräften behandelt worden, aber noch am Tatort gestorben. Die Polizei habe einen 25-jährigen Mann festgenommen und ein Messer sichergestellt. Man suche keine weiteren Verdächtigen, so die Polizei, die nichts über das mögliche Motiv der Tat sagte.

Parlamentsabgeordnete drückten ihren Schrecken über die Tat aus und würdigten ihren Kollegen als "wahren Gentleman". In der Londoner Downing Street, wo der Premierminister seinen Amtssitz hat, wehten die Flaggen auf halbmast.

Amess, ein verheirateter Vater von fünf Kindern, wurde 1983 zum ersten Mal ins britische Parlament gewählt. Er wurde 2015 von Königin Elizabeth für seine Verdienste zum Ritter geschlagen.