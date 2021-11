Britischer Gastgeber ruft zu Ehrgeiz bei Klimagipfel auf

GLASGOW (dpa-AFX) - Großbritannien hat als Gastgeber des Weltklimagipfels COP26 zu Ehrgeiz und Kompromissbereitschaft bei der Ausarbeitung der Abschlusserklärung aufgerufen. "In der vergangenen Woche haben die Länder Ankündigungen gemacht, die alle helfen werden, unseren Planeten zu schützen", sagte der britische COP-Präsident Alok Sharma am Montag in Glasgow zu Beginn der letzten Gipfelwoche. "Aber sie müssen auch umgesetzt und kontrolliert werden."

Für die strittigen Verhandlungsthemen wurden jeweils zwei Minister aus verschiedenen Staaten beauftragt. Sie sollen die Entscheidungsfindung voranzubringen. Eigentlich sollen alle technischen Diskussionen bis Donnerstag abgeschlossen sei. Am Freitag soll dies dann in den endgültigen Vertragstext gegossen werden. Dabei geht es auch darum, für einige Teile des Pariser Klimaabkommens von 2015 konkretere Mechanismen festzuschreiben.

In Glasgow ringen derzeit rund 200 Staaten darum, wie das Ziel erreicht werden kann, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Die bisherigen Pläne reichen dafür bei weitem nicht aus. Bei den Gesprächen gibt es eine Kluft zwischen den reichen Industriestaaten, die für einen Großteil der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich sind, und den ärmeren, besonders stark vom Klimawandel betroffenen Staaten./swe/DP/jha