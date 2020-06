BROADCOM - Wichtiger Widerstandsbereich naht

Broadcom Inc. - WKN: A2JG9Z - ISIN: US11135F1012 - Kurs: 308,890 $ (NASDAQ)

Broadcom trifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 5,14 USD die Analystenschätzungen. Der Umsatz liegt mit 5,74 Mrd. USD über den Erwartungen von 5,69 Mrd. USD.

Quelle: Guidants News

Die Aktie von Broadcom legte in den letzten Jahren eine starke Rally hin. Im November 2009 notierte der Wert im Tief bei 14,33 USD. Im April 2019 kletterte er auf ein Hoch bei 323,30 USD. Die Aktie attackierte dieses Hoch von Dezember 2019 bis Februar 2020 mehrmals. Zwar notierte sie immer wieder darüber, ein Ausbruch gelang aber nicht.

Im Coronacrash fiel die Aktie massiv ab und zwar auf 155,67 USD. Von diesem Rückschlag hat sich der Wert in den letzten Wochen sehr gut erholt. Er nähert sich nämlich bereits wieder dem wichtigen Widerstandbei 323,20 USD an. Nachbörslich legte die Aktie gestern in Reaktion auf die aktuellen Zahlen leicht zu und schloss bei 312,10 USD. Der Schlusskurs im regulären Handel lag bei 308,89 EUR.

Geht die Rally weiter?

Die Broadcom-Aktie notiert nahe an einem sehr wichtigen Widerstandsbereich. Ein Rücksetzer in Richtung 205,09 USD wäre keine große Überraschung. Sollte allerdings ein stabiler Ausbruch über 323,20 USD gelingen, wäre eine weitere Rally in Richtung 353,00-355,00 USD möglich.

Broadcom-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)