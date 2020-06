BSI: Labore und Krankenhäuser gut vor Cyber-Angriffen geschützt

BONN (dpa-AFX) - Labore und Krankenhäuser in Deutschland sind nach Einschätzung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gut vor Cyber-Angriffen geschützt. Zu diesem Ergebnis kämen zwei vom Amt in Auftrag gegebene Studien, teilte das BSI am Dienstag in Bonn mit. Technische Schutzmaßnahmen würden von den Betreibern in der Regel gut umgesetzt. Vor allem bei Krankenhäusern bestehe aber "noch Nachholbedarf bei organisatorischen IT-Sicherheitsmaßnahmen."

BSI-Präsident Arne Schönbohm sagte, dass nicht zuletzt die Corona-Krise gezeigt habe, wie wichtig funktionierende medizinische Einrichtungen seien. "Die Versorgung von Patientinnen und Patienten und die Erbringung von Laborleistungen muss ebenso zuverlässig gewährleistet sein wie der Schutz sensibler Patientendaten", erklärte er. Die Studien enthalten den Angaben zufolge auch Empfehlungen, wie das Schutzniveau weiter erhöht werden kann./idt/DP/jha