Bundesregierung erwartet 2021 weiterhin deutliche Konjunkturerholung

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung rechnet für nächstes Jahr mit einer deutlichen Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise.

Sie geht von einem Wachstum von 4,4 Prozent aus, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag in Berlin mitteilte. Trotz des neuerlichen Teil-Shutdowns im November bleibt die bisherige Prognose damit unverändert.

In diesem Jahr dürfte die Wirtschaft um 5,5 Prozent einbrechen. Es wäre damit eine der schwersten Rezessionen der Nachkriegszeit, aber nicht ganz so schlimm wie 2009 in der globalen Finanzkrise. Zuletzt hatte die Bundesregierung für 2020 noch ein Minus von 5,8 Prozent vorausgesagt.