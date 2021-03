BVH: Der digitale „Börsenführerschein“ als Webinar-Reihe im April 2021 – live auf Youtube

Mit dem seit über 10 Jahren etablierten „Börsenführerschein“ konnte der BVH bereits im letzten Jahr über 10.000 Zuschauer live auf seinem YouTube-Kanal im Rahmen der vierteiligen Webinar-Reihe vereinen. Im April wird das vollkommen digitalisierte Programm wieder kostenfrei verfügbar sein. Gleichzeitig ist der Börsenführerschein der erste Baustein im bundesweit einmaligen Bildungszertifikat -dem Certified Finance Student (CFS), der auf einer eigens aufgebauten IT-Infrastruktur verwaltet werden kann.

Der BVH Börsenführerschein startet am 7. April als Webinar und behandelt die vier Themenbereiche Börse & Kapitalmarkt, Aktien & Fonds, Optionen & Zertifikate und Anlagephilosophien & Börsenpsychologie. Gemeinsam mit dem Webinar How-To-Pitch, welches im Anschluss angeboten wird, kann die erste Stufe des Certified Finance Student (CFS Bronze) erreicht werden.

Die steigende Nachfrage für den Erwerb des weit vergebenen Zertifikats des Bundesverbandes der Börsenvereine an deutschen Hochschulen verdeutlicht das steigende Interesse am Finanzmarkt. Immer mehr Menschen möchten finanzielles Grundwissen erlangen und ein Gespür für die Finanzmärkte entwickeln. Die kostenfreie Weiterbildung und Förderung der Aktienkultur in Deutschland ist Ziel des Webinars und des BVH.

Werbung Knock-Outs zum Goldpreis Kurserwartung Goldpreis-Rohstoff wird steigen Goldpreis-Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Die Anmeldung zum BVH Börsenführerschein erfolgt kostenfrei über die BVH-Homepageunter https://www.bvh.org/boersenfuehrerschein.

Der BVH ist der Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen e.V. -mit über 17.500 Mitgliedern in über 75 Vereinen der Dachverband für studentische Börsenvereine, Finance und Investment Clubs in der DACH-Region. Das Konzept des Verbands fußt auf den fünf strategischen Säulen Weiterbildung, Karriere, Netzwerk, Infrastruktur und Interessenvertretung.

BVH Certified Finance Student-bundesweit einmaliges Bildungszertifikat wird von der CFA Society Germany e.V. unterstützt

Im Rahmen des BVH Certified Finance Student -kurz CFS -können sich Finanzbegeisterte ihr fortgeschrittenes Wissen im Bereich Finance bescheinigen lassen. Entscheiden sich BVH-Mitglieder auch für das weltweit bekannteste berufliche Zertifikat Chartered Financial Analyst (CFA), so erhalten fünfzehn von ihnen ein Jahr lang kostenfrei die Candidate Membership bei der CFA Society Germany e.V.

Der CFS ermöglicht einer breiten Öffentlichkeit, sich über ihre eigene Ausbildung hinaus mit den Themen Börse und Finanzmärkten zu beschäftigen. Innerhalb des modularisierten Programms mit drei verschiedenen Stufen (Bronze, Silber, Gold) sind sämtliche Formate des BVH und seinen Mitgliedsvereinen integriert.

Die CFA Society Germany e.V. ist der deutsche Ableger des CFA Institute und mit über 2.800 Mitgliedern der größte Berufsverband für Finanzexperten. Die Candidate Membership erleichtert es CFA Candidates, Lerngruppen zu finden, außerdem wird ein Mentoring von erfahrenen Level III Absolventen bzw. Charterholdern vermittelt und zahlreiche Events der Society können zu Mitgliederkonditionen besucht werden.

„Wir begrüßen die Initiative von Studenten, das CFA Programm während des Studiums anzufangen. Die Society möchte mit dieser Kooperation mit dem BVH einen weiteren Ansporn für Studenten bieten. “

-Susan Spinner, CFA, CEO CFA Society Germany e.V.-

„Die Kooperation mit der CFA Society bietet einen großartigen Anreiz für unsere Mitglieder, die auch den CFA absolvieren möchten, hier profitieren zu können.“

-Kaltrina Rexhahmetaj, Vorstand für Education, BVH e.V.-

Foto: Funtap / Shutterstock.com

—-

Dies ist eine Pressemitteilung unseres Medien-Partners

Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen e.V. (BVH)

www.bvh.org