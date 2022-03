Bynder übernimmt die Content-Operations-Plattform GatherContent

Das führende Unternehmen im Bereich Digital Asset Management erweitert seine Funktionspalette um kollaborativen Workflow und redaktionelle Prozesse, um Teams die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus der Inhaltserstellung und -verteilung zu ermöglichen

Globaler Digital Asset Management (DAM) Leader Bynder hat die Content-Operations-Plattform GatherContent übernommen, um seine Präsenz im digitalen Umfeld zu erweitern und eine umfassende Plattform für die Bereitstellung von Content zu bieten, die überzeugende digitale Erfahrungen schafft. Mit der Übernahme von GatherContent wird Bynder seine einzigartige, zentralisierte Plattform um kollaborative Arbeitsabläufe und redaktionelle Prozesse für die Content-Erstellung erweitern, um Teams in verschiedenen Branchen die Möglichkeit zu geben, den gesamten Lebenszyklus der Inhaltserstellung einfach zu verwalten - von der visuellen Produktion über die Texterstellung bis hin zu genehmigten, strukturierten Inhalten, bereit für die Verteilung an alle Kanäle im Rahmen einer Omnichannel-Strategie.

Obwohl die Nachfrage nach Content in den letzten Jahren drastisch gestiegen ist, zeigen aktuelle Untersuchungen, dass fast 60 Prozent der Marketer entweder keine oder eine völlig unstrukturierte Content-Marketing-Strategie haben. Diese Akquisition wird den Kunden helfen, die wachsenden Mengen an Text- und Kreativinhalten zu erstellen und zusammenzuführen, um die Omnichannel-Kaufprozesse der Kunden zu unterstützen. Die Gestaltung einer solchen Customer Journey erfordert eine holistische Sicht auf die Inhalte mit einer Kombination aus Text, Bildern und mehr, welche dann eine kohärente Story formen. Obwohl DAM die einzige zentrale Quelle für die Speicherung, Kategorisierung und Bereitstellung digitaler Kreativinhalte ist, fand der redaktionelle Prozess der Inhaltserstellung bisher außerhalb dieses Ökosystems statt.

„Die Arbeit in einer sicheren Umgebung ist von größter Bedeutung“, so Joy Price, Head of Digital Marketing bei Howard Kennedy und Mitglied des GatherContent Customer Advisory Board. „Für ein Marketingteam, das sich auf die Produktion von Podcasts und Videos konzentriert, ist die Geschwindigkeit, mit der wir große Dateien austauschen können, unbezahlbar. Eine Lösung, die die gemeinsame Nutzung von Inhalten und großen Assets kombiniert, ist sehr attraktiv.“

GatherContent hilft den am gesamten Prozess Beteiligten, sicherzustellen, dass Inhalte so schnell wie möglich erstellt, geprüft und freigegeben werden. Die Zusammenführung von GatherContent und Bynder DAM beseitigt die Silos zwischen Content Operations und DAM und bietet Marketingexperten:



Eine zentralisierte Plattform für Content-Teams zur gemeinsamen Erstellung strukturierter Inhalte, die Text und digitale Assets kombinieren



die Möglichkeit, Vorlagen und wiederverwendbare Komponenten zu nutzen, um die Produktion von Textinhalten zu skalieren



benutzerdefinierte Workflows, die es den Teams ermöglichen, die Qualität des Contents auch bei einer steigenden Produktionsmenge zu gewährleisten, und



die Fähigkeit, Inhalte für alle Kanäle bereitzustellen, die für Ihr Kundenerlebnis genutzt werden



Das in Großbritannien ansässige Unternehmen GatherContent betreut derzeit 1.100 Kunden, darunter Intel, NHS, Volkswagen, Vanguard und VMLY&R. Im Rahmen des Engagements von Bynder, in europäisch geprägte Technologieunternehmen zu investieren, um einen globalen Kundenstamm zu betreuen, wird GatherContent ein eigenständiges Produkt innerhalb des Bynder-Produktportfolios als GatherContent by Bynder sein.

„Als Bynder nach Möglichkeiten suchte, wie wir unsere Präsenz weiter ausbauen und unsere Kunden über den gesamten Erstellungs- und Vertriebszyklus hinweg unterstützen können, war GatherContent die erste Wahl“, so Bob Hickey, CEO von Bynder. „Die leistungsstarke Kombination von DAM und Content Operations wird einen messbaren Einfluss haben und es Marken ermöglichen, in einer komplexen digitalen Wirtschaft schnell und präzise zu handeln. Alice Deer ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit und ein Vorbild für Frauen in der Technologiebranche, die ein Weltklasse-Unternehmen gegründet und aufgebaut hat. In ihrer neuen Rolle wird Alice Deer unsere Strategie zur Skalierung des Content-Betriebs für unsere über 3200 Kunden leiten.“

„Ich bin sehr gespannt darauf, was dieses nächste Kapitel für GatherContent bringen wird und wie es Bynder positioniert, um das breitere Content Operations Problem zu lösen“, erklärt Alice Deer, CEO von GatherContent. „In den letzten zehn Jahren haben wir uns bei GatherContent darauf konzentriert, eine Plattform zu schaffen, die Menschen, Prozesse und Technologie zusammenbringt, um ihre Content Operations zu verbessern. Jetzt erweitern wir diese Vision und ermöglichen es den Teams, gemeinsam strukturierte Inhalte zu erstellen und so geschäftskritische KPIs wie die Markteinführungszeit von Inhalten, SLAs für Inhalte und die Bereitschaft für Inhalte zu erfüllen - und das über alle Kanäle und Inhaltstypen hinweg. Ich freue mich darauf, diese Vision innerhalb von Bynder weiter voranzutreiben, zusammen mit Angus Edwardson, dem Mitbegründer von GatherContent, der als Technischer Direktor einsteigen wird.“

Für weitere Informationen über Bynder und GatherContent, Klicken Sie bitte hier.

Über Bynder

Bynder ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Asset Management (DAM) und bietet Marken bietet Marken einen leistungsstarken Motor für kreative Inhalte zur Bereitstellung personalisierter digitaler Erlebnisse. Als skalierbare SaaS-Lösung, die für ihre intuitive Benutzerfreundlichkeit bekannt ist, unterstützt Bynder mehr als 1,4 Millionen Nutzer in über 2.200 Unternehmen, darunter Spotify, Puma und Icelandair, bei der Bereitstellung der richtigen, markenkonformen Assets im gesamten Unternehmen. Seit der Gründung im Jahr 2013 ist Bynder auf über 450 Mitarbeiter in sieben Niederlassungen rund um den Globus gewachsen, darunter in den Niederlanden, den USA, Spanien, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen wird von Insight Partners unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.bynder.com.

Über GatherContent

GatherContent ist eine Content-Operations-Plattform, die Menschen, Prozesse und Technologie zusammenbringt. GatherContent hat Tausenden von Unternehmen dabei geholfen, Zeit und Geld zu sparen, die Qualität der Inhalte zu verbessern und das Risiko von Gesetzesverstößen zu verringern. Die Plattform ersetzt den nicht mehr zeitgemäßen Status quo von Dokumenten, Tabellenkalkulationen, freigegebenen Datenträgern und E-Mails. Diese Tools wurden nicht für die Verwaltung großer Mengen von Inhalten und Arbeitsabläufen entwickelt, an denen viele Beteiligte beteiligt sind. GatherContent wurde im Sommer 2021-Bericht von G2 als "Content Distribution Leader, Creation High Performer" ausgezeichnet und ist kostenlos zu testen, schnell einzurichten und sehr benutzerfreundlich. Erfahren Sie mehr unter https://gathercontent.com.

