CADMATIC spielt integrale Rolle bei komplexen und extrem großen Schiffsprojekten der Meyer Werft

Die Konstruktions- und Informationsmanagement-Lösungen von CADMATIC werden bei den Standorten der Meyer Werft in Turku und Rostock seit über 10 Jahren und am Standort Papenburg seit 2018 eingesetzt. Bei der Meyer Werft in Papenburg wurde CADMATIC in jüngster Zeit zur Unterstützung der Konstruktion eines Kreuzfahrtschiffes genutzt, das eine Kapazität von 1.250 Passagieren und 144.000 Bruttoregistertonnen aufweist und noch in diesem Jahr ausgeliefert werden soll.

„Nach mehr als drei Jahren Einsatz von CADMATIC in Papenburg und seit noch längerer Zeit an anderen Standorten bin ich davon überzeugt, dass CADMATIC Software bei unseren komplexen, extrem großen Schiffsprojekten für die Ausstattungskonstruktion und das Informationsmanagement die beste Wahl ist. Unsere Partnerschaft mit CADMATIC ist ein entscheidendes Element bei unserem Bestreben, die nächste Stufe des datengesteuerten Schiffbaus zu erreichen“, so Jan Meyer, CEO der Meyer Werft.

Die Konstruktion komplexer Kreuzfahrtschiffe erfordert erstklassige CAD-Tools

Der Einsatz von CADMATIC ermöglicht es den Konstrukteuren der Meyer Werft, ihr Augenmerk auf Innovationen und Lösungen zu richten, bei denen optimale Layouts und Konzepte realisiert werden. Sie müssen sich nicht mehr mit Routineprüfungen und -schritten abgeben, die nun effizient mithilfe der Software erledigt werden können.

„Wir freuen uns, dass wir mit CADMATIC auf der Meyer Werft in Papenburg den gesamten Konstruktionszyklus durchlaufen haben und erfolgreich einen Ozeanriesen bauen. CADMATIC ist eine offene Softwareplattform, die sich problemlos in die Software-Umgebung der Meyer Werft integrieren lässt. Sie verschlankt die Prozesse von der Konstruktion bis zur Fertigung und ist nahtlos mit den Systemen für die Materialwirtschaft und mit anderen Systemen vernetzt“, so Paul Meyer, CIO der Meyer Werft, der vor Kurzem beim deutschen Wettbewerb „CIO des Jahres“ in der Kategorie der Großunternehmen Platz 2erzielte.

Die Datenmigration und -konvertierung erfolgt in CADMATIC vollautomatisch. Dies unterstützt die Digitalisierungsstrategie der Meyer Werft. Zu den betreffenden Geschäftsprozessen zählt der Transfer von Millionen von Teilen zwischen den verschiedenen Systemen, um die Genauigkeit der Produktionsplanung und -ausführung zu gewährleisten.

„Ich freue mich sehr, dass die Meyer Werft unsere Vision der digitalen Transformation und des datengesteuerten Schiffbaus teilt. Gemeinsam haben wir die Durchlaufzeiten in der Konzeption und Konstruktion verkürzt, die Konstruktionsqualität gesteigert und die Arbeitsweise der verschiedenen Standorte der Meyer Werft und ihrer Zulieferer harmonisiert“, so Jukka Rantala, CEO von CADMATIC.

Über CADMATIC

CADMATIC ist in der Schiffskonstruktion und im Schiffbau tief verwurzelt. Seit mehr als 40 Jahren unterstützt CADMATIC Werften in aller Welt dabei, bei der termingerechten Fertigstellung hochwertiger, hochkomplexer Projekte sichtbare, messbare Vorteile zu erzielen. Etwa 40 Prozent aller weltweit aktiven Werften mit kommerziellen Schiffsbauaufträgen setzen CADMATIC ein.

